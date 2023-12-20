В Бурятии состоялся спортивный фестиваль «Преодоление»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования выявили сильнейших в 5 дисциплинах



В минувшую субботу в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся традиционный республиканский спортивный фестиваль «Преодоление-2023». В пяти дисциплинах спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: армрестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг, дартс и волейбол сидя – состязались более 100 спортсменов из 9 команд Бурятии. Всего было разыграно 25 комплектов медалей.



Как сообщает министерство спорта РБ, победителями фестиваля стали:



Пауэрлифтинг:

- Иванов Владимир (весовая категория до 65 кг) – Октябрьский район;

- Борисов Денис (весовая категория до 80 кг) – Октябрьский район;

- Колодюк Сергей (весовая категория свыше 80 кг) – Октябрьский район;

- Нагаслаева Елизавета (весовая категория до 61 кг) – Железнодорожный район;

- Мантанова Раиса (весовая категория до 73 кг) – Советский район;

- Колодина Ольга (весовая категория свыше 73 кг) – Загорск.



Армрестлинг:

- Борисов Денис (весовая категория до 75 кг, на левой руке) – Октябрьский район;

- Борисов Денис (весовая категория до 75 кг, на правой руке) – Октябрьский район;

- Колодюк Сергей (весовая категория свыше 75 кг, на левой руке) – Октябрьский район;

- Колодюк Сергей (весовая категория свыше 75 кг, на правой руке) – Октябрьский район;

- Балдандоржиева Алина (весовая категория до 65 кг, на левой руке) – Иволгинский район;

- Сутемьева Марина (весовая категория до 65 кг, на правой руке) – Еравнинский район;

- Нимаева Татьяна (весовая категория свыше 65 кг, на левой руке) – Иволгинский район;

- Нимаева Татьяна (весовая категория свыше 65 кг, на правой руке) – Иволгинский район.



Настольный теннис:

- Кондауров Леонид (категория «поражение н/к») – Октябрьский район;

- Балдаев Константин (категория «поражение в/к») – Загорск;

- Шаманов Виктор (категория «колясочники») – Загорск;

- Шмыгин Сергей (категория «прочие заболевания») – Загорск;

- Занабадарова Людмила (категория «поражение н/к») – Загорск;

- Санжеева Валентина (категория «поражение в/к») – Железнодорожный район;

- Гармаева Галина (категория «колясочницы») – Октябрьский район;

- Сутемьева Марина (категория «прочие заболевания») – Еравнинский район.



Дартс:

- Шмыгин Сергей – Загорск;

- Занабадарова Людмила – Загорск.



Победителем волейбольного турнира стала команда Железнодорожного района. Серебряные призёры – команда Загорска г. Улан-Удэ. Бронзовые – волейболисты Еравнинского района.



Лучшим спортсменом фестиваля стала Марина Сутемьева из команды Еравнинского района, завоевавшая две золотые и одну серебряные медали в соревнованиях по армрестлингу и настольному теннису и бронзовую медаль в волейболе сидя.

