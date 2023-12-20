В Бурятии состоялся спортивный фестиваль «Преодоление»

Соревнования выявили сильнейших в 5 дисциплинах
В минувшую субботу в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся традиционный республиканский спортивный фестиваль «Преодоление-2023». В пяти дисциплинах спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: армрестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг, дартс и волейбол сидя – состязались более 100 спортсменов из 9 команд Бурятии. Всего было разыграно 25 комплектов медалей.
Как сообщает министерство спорта РБ, победителями фестиваля стали:
Пауэрлифтинг:
- Иванов Владимир (весовая категория до 65 кг) – Октябрьский район;
- Борисов Денис (весовая категория до 80 кг) – Октябрьский район;
- Колодюк Сергей (весовая категория свыше 80 кг) – Октябрьский район;
- Нагаслаева Елизавета (весовая категория до 61 кг) – Железнодорожный район;
- Мантанова Раиса (весовая категория до 73 кг) – Советский район;
- Колодина Ольга (весовая категория свыше 73 кг) – Загорск.
Армрестлинг:
- Борисов Денис (весовая категория до 75 кг, на левой руке) – Октябрьский район;
- Борисов Денис (весовая категория до 75 кг, на правой руке) – Октябрьский район;
- Колодюк Сергей (весовая категория свыше 75 кг, на левой руке) – Октябрьский район;
- Колодюк Сергей (весовая категория свыше 75 кг, на правой руке) – Октябрьский район;
- Балдандоржиева Алина (весовая категория до 65 кг, на левой руке) – Иволгинский район;
- Сутемьева Марина (весовая категория до 65 кг, на правой руке) – Еравнинский район;
- Нимаева Татьяна (весовая категория свыше 65 кг, на левой руке) – Иволгинский район;
- Нимаева Татьяна (весовая категория свыше 65 кг, на правой руке) – Иволгинский район.
Настольный теннис:
- Кондауров Леонид (категория «поражение н/к») – Октябрьский район;
- Балдаев Константин (категория «поражение в/к») – Загорск;
- Шаманов Виктор (категория «колясочники») – Загорск;
- Шмыгин Сергей (категория «прочие заболевания») – Загорск;
- Занабадарова Людмила (категория «поражение н/к») – Загорск;
- Санжеева Валентина (категория «поражение в/к») – Железнодорожный район;
- Гармаева Галина (категория «колясочницы») – Октябрьский район;
- Сутемьева Марина (категория «прочие заболевания») – Еравнинский район.
Дартс:
- Шмыгин Сергей – Загорск;
- Занабадарова Людмила – Загорск.
Победителем волейбольного турнира стала команда Железнодорожного района. Серебряные призёры – команда Загорска г. Улан-Удэ. Бронзовые – волейболисты Еравнинского района.
Лучшим спортсменом фестиваля стала Марина Сутемьева из команды Еравнинского района, завоевавшая две золотые и одну серебряные медали в соревнованиях по армрестлингу и настольному теннису и бронзовую медаль в волейболе сидя.
В Бурятии состоялся спортивный фестиваль «Преодоление»
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