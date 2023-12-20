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Улан-удэнские трамваи встали в пробках в час пик

Улан-удэнские трамваи встали в пробках в час пик
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пассажиры по 20 с лишним минут мёрзли на остановках в ожидании транспорта

Вечером 19 декабря в столице Бурятии случился очередной транспортный коллапс. Дорожные заторы возникли на Элеваторе. Изначально из-за автомобильных пробок на улице Гагарина трамваи, курсирующие по маршрутам № 1 и 2, шли с опозданием на 10-15 минут, а после время их ожидания увеличилось до 15-20.

Дело было в час пик, когда люди возвращаются домой с работы. В ожидании транспорта улан-удэнцы мёрзли на остановках, а морозы в эти дни, к слову, стоят сильные.

Ближе к 19:00 в районе проспекта Автомобилистов произошло ДТП с автомобилем, что только осложнило ситуацию. Движение на Новый мост закрыли в обе стороны. Примерно через полчаса оно возобновилось. А в 21:58 на пересечении проспекта Строителей и улицы Калашникова произошёл отжиг контактной сети. Трамваи перестали курсировать от остановки «Лицей № 24» в 40 квартал и туда же и с круговой развязки.

Горожан ещё накануне предупредили о предновогодних пробках. Причина тому – возросшее число машин на дорогах. Многие сейчас едут в столицу из районов республики. Однако заторы на Гагарина – не редкость в любое время года. Местные урбанисты ещё год назад предлагали сделать там отдельную полосу для общественного транспорта и автомобилей экстренных служб.

- Тут всего 300 метров затора, а трамваи и автобусы в часы пик отклоняются от расписания и задерживаются на 5-15 минут, – заявили тогда эксперты. – На Гагарина проходят два самых популярных трамвайных маршрута – № 1 и 2, которые обслуживают крупные районы – Шишковку, проспект Автомобилистов и 40-е кварталы.

Пассажиры, которые ждут опаздывающие трамваи, спешат скорее сесть туда, и вагоны оказываются переполнены. Зато следующие за ними – практически пустые. По подсчётам, утром и в обед трамваи идут через Гагарина в сторону проспекта 50-летия Октября 5-7 минут, а по вечерам – уже 8-12, если нет серьёзных пробок.
трамвай транспорт дороги

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