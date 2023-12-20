С 1 января не все пассажиры смогут улететь на север Бурятии по льготному авиатарифу

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Авиакомпания «Ангара», которая выполняет субсидируемые авиаперелёты из Улан-Удэ в Северобайкальск и Таксимо, с 1 января 2024 года вводит дифференцированный тариф на всех таких рейсах. Об этом сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«С 1 января на рейсах Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо будет действовать двухтарифная сетка», - написал он в соцсетях.

Специальный тариф для пассажиров с регистрацией по месту жительства в Бурятии можно приобрести только в кассах. Билеты по коммерческому тарифу можно приобрести и онлайн.

«Всё-таки купил билет до Улан-Удэ за 5800 рублей и ещё 500 рублей сбор в кассе», - рассказал «Байкал-Daily» один из жителей Нижнеангарска 19 декабря.

Коммерческий тариф по этому направлению составляет 11 900 рублей.

Субсидированный правительством Бурятии авиатариф до Таксимо - 6700 рублей. Стоимость коммерческого билета – 14 000.

Взимаются кассовые сборы и комиссия на сайтах продаж авиабилетов.

Как сообщал «Байкал-Daily», «Ангара» до 18 декабря не открывала продажи билетов в Нижнеангарск и Таксимо. Потенциальные пассажиры волновались.

Продажу авиабилетов по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на декабрь 2023 года возобновили только 21 ноября, так как не хватило выделенных денег на субсидии. Их по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова оперативно нашли.