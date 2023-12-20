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С 1 января не все пассажиры смогут улететь на север Бурятии по льготному авиатарифу

С 1 января не все пассажиры смогут улететь на север Бурятии по льготному авиатарифу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

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Авиакомпания «Ангара», которая выполняет субсидируемые авиаперелёты из Улан-Удэ в Северобайкальск и Таксимо, с 1 января 2024 года вводит дифференцированный тариф на всех таких рейсах. Об этом сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«С 1 января на рейсах Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо будет действовать двухтарифная сетка», - написал он в соцсетях.

Специальный тариф для пассажиров с регистрацией по месту жительства в Бурятии можно приобрести только в кассах. Билеты по коммерческому тарифу можно приобрести и онлайн.

«Всё-таки купил билет до Улан-Удэ за 5800 рублей и ещё 500 рублей сбор в кассе», - рассказал «Байкал-Daily» один из жителей Нижнеангарска 19 декабря.

Коммерческий тариф по этому направлению составляет 11 900 рублей.

Субсидированный правительством Бурятии авиатариф до Таксимо - 6700 рублей. Стоимость коммерческого билета – 14 000.

Взимаются кассовые сборы и комиссия на сайтах продаж авиабилетов.

Как сообщал «Байкал-Daily», «Ангара» до 18 декабря не открывала продажи билетов в Нижнеангарск и Таксимо. Потенциальные пассажиры волновались.

Продажу авиабилетов по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на декабрь 2023 года возобновили только 21 ноября, так как не хватило выделенных денег на субсидии. Их по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова оперативно нашли.

Аэропорт "Байкал" авиация Северобайкальск Таксимо субсидии "Ангара"

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