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История с домом-развалюхой в селе Бурятии дошла до Бастрыкина

История с домом-развалюхой в селе Бурятии дошла до Бастрыкина
Общество,  Фото:ОНФ
После этого в республике начали доследственную проверку

Накануне в региональном отделении Народного фронта рассказали о многоквартирном доме № 28 на улице Коммунистическая в прибайкальском селе Ильинка. Этот 30-летний деревянный барак разваливается на глазах. Электричества и канализации там нет. Жильцы уже несколько лет страдают от жуткого холода и постоянных потопов.

В декабре 2019-го на теплотрассе произошла авария. Отопление отключили. Квартиры перемёрзли и батареи в итоге обрезали. Спасают только обогреватели, а по нужде и вовсе приходится ходить на улицу.

Из-за невыносимых условий многие уже съехали. Остались только пенсионеры, которым некуда пойти. В пустующих квартирах устраивают попойки «асоциальные личности», заявили общественники. Там воцарилась настоящая антисанитария. «Управляшка» у дома наконец-то появилась и теперь за его обслуживание, которого, по сути, нет, с сельчан берут по 2700 рублей в месяц. Счета за отопление и вывоз мусора приходят исправно. Постройку аварийной не признают.

Активисты обратились к местным властям и в прокуратуру, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. А после публикаций в СМИ эта история привлекла внимание председателя следственного комитета России. В СУ СКР по Бурятии уже начали доследственную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Вячеславу Сухорукову предоставить доклад о её ходе и установленных обстоятельствах.
следственный комитет Бастрыкин жильё ОНФ

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