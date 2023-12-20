В Улан-Удэ младшую школу из-за холодов перевели на дистанционку

В городе в 6 утра было -33

Занятия первой смены для 1-4 классов школ столицы Бурятии переносятся в дистанционный формат из-за температуры воздуха на улице – 33. Об этом сообщил комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

Информация о температуре использована с официального сайта Бурятского гидрометцентра 20 декабря на 6:00.

В комитете напомнили, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за холодов учеников улан-удэнских школ разных классов перевели на дистанционный формат с 13 по 16 декабря. На прошлой неделе не раз отменяли занятия.

В столице Бурятии ученики с первого по четвёртый классы не учатся при температуре -33-34 градуса, первых-пятых классов не идут на занятия при -35, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.

