Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду

Их просят не игнорировать предупреждающие знаки



В Бурятии проходит второй этап профилактической акции «Тонкий лёд». В её рамках сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республиканского управления МЧС патрулируют водоёмы. Всего для этого привлекли 8 межведомственных групп.



Специалисты проводят с людьми профилактические беседы, объясняя им правила поведения на льду, и распространяют листовки. А детям в ходе обучающих занятий рассказывают, какая опасность грозит зимой на замёрзших реках и озёрах. Жителей РБ призывают перед выходом или выездом на них обращать внимание на предупреждающие знаки.