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Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду

Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их просят не игнорировать предупреждающие знаки

В Бурятии проходит второй этап профилактической акции «Тонкий лёд». В её рамках сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республиканского управления МЧС патрулируют водоёмы. Всего для этого привлекли 8 межведомственных групп.

Специалисты проводят с людьми профилактические беседы, объясняя им правила поведения на льду, и распространяют листовки. А детям в ходе обучающих занятий рассказывают, какая опасность грозит зимой на замёрзших реках и озёрах. Жителей РБ призывают перед выходом или выездом на них обращать внимание на предупреждающие знаки.
лёд безопасность МЧС

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