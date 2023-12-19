Их просят не игнорировать предупреждающие знаки
В Бурятии проходит второй этап профилактической акции «Тонкий лёд». В её рамках сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республиканского управления МЧС патрулируют водоёмы. Всего для этого привлекли 8 межведомственных групп.
Специалисты проводят с людьми профилактические беседы, объясняя им правила поведения на льду, и распространяют листовки. А детям в ходе обучающих занятий рассказывают, какая опасность грозит зимой на замёрзших реках и озёрах. Жителей РБ призывают перед выходом или выездом на них обращать внимание на предупреждающие знаки.
Жителей Бурятии призвали не ходить по тонкому льду
Общество, Фото:
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Их просят не игнорировать предупреждающие знаки
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