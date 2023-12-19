«Сплошной каток»: Улан-удэнцы жалуются на скользкие дороги





Жители Улан-Удэ жалуются на скользкие дороги. Проблему активно обсуждают подписчики паблика «Аноним 03».«Почему по городу асфальт как каток!? Почему моя новая резина уже лысая? Кто согласен?» – поинтересовался автор поста.Многие поддержали его мнение, они делятся:«Очень скользко»,«Реально скользко, Селенгинский мост – каток»,«Не везде посыпают, только в центре города чаще»,«Песком даже не посыпают»,«Сделайте уже что-нибудь! Невозможно ездить, сплошной каток! Хоть немного песком посыпьте. На проспекте Автомобилистов хоть на коньках катайся», «По «зебре» ходить пешеходам тоже невозможно. Белая часть зебры – просто каток».Ещё одна жительница Улан-Удэ рассказала «Байкал-Dailу», как из-за скользкого участка едва не угодила под колёса. Девушка переходила дорогу на оживлённой четырёхполосной дороге в центре города.- Вчера переходила дорогу на остановке «Советская». Очень скользко, чуть не шлёпнулась, а с одной стороны трамвай, с другой – машины. Страшно. Нас несколько пешеходов переходило дорогу, и все чуть не раскатились, - поведала жительница Улан-Удэ.В свою очередь, в мэрии сегодня подчеркнули, что опасные участки дорог подсыпают круглосуточно.- С трёх часов ночи коммунальные службы подсыпали больше 200 опасных участков - это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, пешеходные переходы и остановочные карманы. На их подсыпку ушло около 400 тонн песка. В первую очередь подсыпают дороги по маршруту следования общественного транспорта, - сообщили в комбинате по благоустройству.За утро от двух до пяти раз подсыпали опасные участки на улицах Борсоева, Сухэ-Батора, Выборгской, Шумяцкого, Жердева, Мокрова, Дарханской, Комарова, Смолина, Демьяна Бедного, Заовражной, дороги в мкрн Верхняя Березовка, на ст. Дивизионная по маршруту следования автобуса №100, и на Селенгинском мосту. Повторная подсыпка продолжается в течение дня и на других участках.- Несмотря на подсыпку, на некоторых дорогах все равно скользко. Объясню, почему это происходит. Если даже в морозную погоду на чистый асфальт падает небольшой снежок, то под воздействием автошин он почти моментально превращается в стекловидную наледь. Ещё одна из причин образования ледяных корочек - стекающий с автомобильных выхлопных труб конденсат. Он образуется из-за разницы температур внутри выхлопной системы и снаружи, - объяснил и.о. директора комбината по благоустройству Иван Толстихин.Единственный способ бороться с гололёдом - непрерывная подсыпка. В городе дороги подсыпают только песком, использование реагентов на дорогах Бурятии запрещено.- Песок не плавит снег. Он делает скользкую поверхность более шероховатой, увеличивая сцепление с ней. Но песок быстро растаскивается при интенсивном дорожном движении. Поэтому на некоторых участках всё же образуются снежные накаты и стекловидная наледь. Комбинат по использует все силы, чтобы предотвратить скользкость на опасных участках и обеспечить безопасное движение транспорта, - сказал Иван Толстихин.Между тем, в Территориальном центре медицины катастроф рассказали, что же делать, если вы поскользнулись и получили травму. В качестве первой помощи следует:- обездвижить повреждённую конечность,- приложить холод,- самостоятельно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт,- при невозможности совершать движения повреждённой конечностью, вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112