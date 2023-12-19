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«Сплошной каток»: Улан-удэнцы жалуются на скользкие дороги

«Сплошной каток»: Улан-удэнцы жалуются на скользкие дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, мэрия Улан-Удэ
В мэрии объясняют, что песок быстро растаскивается при интенсивном дорожном движении

Жители Улан-Удэ жалуются на скользкие дороги. Проблему активно обсуждают подписчики паблика «Аноним 03».

«Почему по городу асфальт как каток!? Почему моя новая резина уже лысая? Кто согласен?» – поинтересовался автор поста.

Многие поддержали его мнение, они делятся:

«Очень скользко»,
«Реально скользко, Селенгинский мост – каток»,
«Не везде посыпают, только в центре города чаще»,
«Песком даже не посыпают»,
«Сделайте уже что-нибудь! Невозможно ездить, сплошной каток! Хоть немного песком посыпьте. На проспекте Автомобилистов хоть на коньках катайся», «По «зебре» ходить пешеходам тоже невозможно. Белая часть зебры – просто каток».

Ещё одна жительница Улан-Удэ рассказала «Байкал-Dailу», как из-за скользкого участка едва не угодила под колёса. Девушка переходила дорогу на оживлённой четырёхполосной дороге в центре города.

- Вчера переходила дорогу на остановке «Советская». Очень скользко, чуть не шлёпнулась, а с одной стороны трамвай, с другой – машины. Страшно. Нас несколько пешеходов переходило дорогу, и все чуть не раскатились, - поведала жительница Улан-Удэ.

В свою очередь, в мэрии сегодня подчеркнули, что опасные участки дорог подсыпают круглосуточно.

- С трёх часов ночи коммунальные службы подсыпали больше 200 опасных участков - это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, пешеходные переходы и остановочные карманы. На их подсыпку ушло около 400 тонн песка. В первую очередь подсыпают дороги по маршруту следования общественного транспорта, - сообщили в комбинате по благоустройству.

За утро от двух до пяти раз подсыпали опасные участки на улицах Борсоева, Сухэ-Батора, Выборгской, Шумяцкого, Жердева, Мокрова, Дарханской, Комарова, Смолина, Демьяна Бедного, Заовражной, дороги в мкрн Верхняя Березовка, на ст. Дивизионная по маршруту следования автобуса №100, и на Селенгинском мосту. Повторная подсыпка продолжается в течение дня и на других участках.

- Несмотря на подсыпку, на некоторых дорогах все равно скользко. Объясню, почему это происходит. Если даже в морозную погоду на чистый асфальт падает небольшой снежок, то под воздействием автошин он почти моментально превращается в стекловидную наледь. Ещё одна из причин образования ледяных корочек - стекающий с автомобильных выхлопных труб конденсат. Он образуется из-за разницы температур внутри выхлопной системы и снаружи, - объяснил и.о. директора комбината по благоустройству Иван Толстихин.

Единственный способ бороться с гололёдом - непрерывная подсыпка. В городе дороги подсыпают только песком, использование реагентов на дорогах Бурятии запрещено.

- Песок не плавит снег. Он делает скользкую поверхность более шероховатой, увеличивая сцепление с ней. Но песок быстро растаскивается при интенсивном дорожном движении. Поэтому на некоторых участках всё же образуются снежные накаты и стекловидная наледь. Комбинат по использует все силы, чтобы предотвратить скользкость на опасных участках и обеспечить безопасное движение транспорта, - сказал Иван Толстихин.


Между тем, в Территориальном центре медицины катастроф рассказали, что же делать, если вы поскользнулись и получили травму. В качестве первой помощи следует:

- обездвижить повреждённую конечность,
- приложить холод,
- самостоятельно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт,
- при невозможности совершать движения повреждённой конечностью, вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112
дороги гололёд

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