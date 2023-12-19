Она стартует уже завтра, 20 декабря
С 20 по 24 декабря в столице Бурятии пройдёт новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка. Мероприятие состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
На выставке будут представлены около 100 предприятий. Участниками станут монгольские компании с продукцией из кожи, шерсти и кашемира, а также бурятские производители продуктов питания.
Выставка будет открыта в течение 5 дней. Часы работы: с 10:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Напомним, прошлая международная российско-монгольская выставка-ярмарка прошла в Улан-Удэ в октябре в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Улан-Удэ снова примет российско-монгольскую выставку-ярмарку
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