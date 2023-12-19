Песня победила на всероссийском конкурсе «Памяти героев верны»
Песня «Шмель», посвящённая погибшему бойцу из Бурятии Дмитрию Логунову, победила на всероссийском конкурсе «Памяти героев верны». Церемония награждения состоится в Москве 22 декабря.
В августе 2022 года стало известно, что старший сержант полиции погиб в ходе спецоперации на Украине. Дмитрий Логунов – уроженец Каларского района Забайкальского края. Начинал свою спортивную карьеру в Улан-Удэ, успешно выступал в составе баскетбольной команды «Лара» и внутри чемпионата за команду «Динамо». После окончания Бурятского государственного университета работал в Росгвардии, откуда его командировали на спецоперацию.
История погибшего бойца глубоко взволновала Елену Хзанян.
- Брат Дмитрия попросил написать слова для надгробия. Я согласилась, но сказала, что сделаю это позже. А потом Дима мне неожиданно приснился и во сне напомнил: «Ты же обещала». После этого и музыка, и слова родились буквально за 15 минут, - рассказывает исполнительница.
Клип на песню позже сняла творческая команда в составе коллег Елены Хзанян: Михаила Медведева, Анатолия Полуэктова и Дмитрия Шулятьева. Присоединился к проекту также протоиерей Александр Тылькевич. Он специально выковал для клипа ударный музыкальный инструмент – плоские колокола било.
Впервые песню и клип презентовали в стенах Забайкальского государственного университета. Презентацию клипа сделали во время торжественного вручения родителям Дмитрия Лагунова ордена Мужества. Пригласили родных, близких и сослуживцев, командиров из Бурятии. Во время трансляции зрители не сдерживали слёз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края со ссылкой на организаторов и участников конкурса.
Автора песни о баскетболисте из Бурятии, погибшем на СВО, наградят в Москве
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