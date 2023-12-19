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В Бурятии побывала мониторинговая миссия ЮНЕСКО

В Бурятии побывала мониторинговая миссия ЮНЕСКО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Её участники посетили Байкал и обсудили вопросы по сохранению озера

Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила озеро Байкал. В течение четырёх дней специалисты миссии изучали вопросы по сохранению озера.

В Бурятии, кроме особой экономической зоны, посетили очистные сооружения, Большереченский рыборазводный завод, рассмотрели и обсудили вопросы состояния лесного фонда, принимаемых мерах по восстановлению пострадавших от пожаров лесов, регулирования уровня озера и влияние таких колебаний на флору и фауну, последствия неорганизованного туризма и меры по их минимизации.

С докладами выступили республиканское агентство лесного хозяйства, центр защиты леса, учёные из Сибирского отделения Российской академии наук. Общественные организации на встрече рассказали, как проводится общественный контроль за хозяйственной деятельностью.

Представители миссии ЮНЕСКО высоко оценили роль особо охраняемых природных территорий в вопросах сохранения эндемичных видов и контроля антропогенной нагрузки. Об этом им рассказал директор Байкальского заповедника Василий Сутула.

Во встречах с миссией приняли участие как российские специалисты, так и делегация из Монголии: с ними обсуждалось влияние на Байкал планируемого строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол в Монголии.

По итогам мониторинговой миссии ЮНЕСКО, эксперты отметили высокий уровень вовлеченности всех участников в вопросы сохранения озера Байкал. Итоговый отчёт будет подготовлен к марту 2024 года.

Напомним, комитет всемирного наследия на прошедшей в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии 45-й сессии, приветствовал выделение значительного федерального финансирования для исследований, сохранения и устойчивого развития Байкала. А также меры по выявлению и сносу незаконных построек, предотвращению дальнейшего незаконного строительства и совершенствованию системы управления отходами и туристической отраслью. Участники призвали продолжать усилия по охране объекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
Бурятия. Байкал ЮНЕСКО

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