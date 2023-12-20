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Конькобежцы соберутся в Иркутске на чемпионат России

Конькобежцы соберутся в Иркутске на чемпионат России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования стартуют в это воскресенье

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдёт с 24 по 27 декабря в Иркутске. Участие в нём примут 132 спортсмена от 20 лет и старше из 25 регионов, в их числе неоднократные чемпионы России Павел Кулижников, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Виктор Муштаков, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и многие другие. Кроме того, в Иркутске вне общего зачёта выступят и лучшие конькобежцы Беларуси.

Спортсмены в ледовом дворце «Байкал» разыграют 16 комплектов медалей на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10000 метров, а также в масс-старте на 16 кругов и командных забегах на 3, 6 и 8 кругов.

Торжественное открытие чемпионата России состоится в 11:40 24 декабря, в 12:00 стартует первый забег. 25 и 26 декабря соревнования откроются в 12:30, 27 декабря – в 11:45. Вход для зрителей на все четыре соревновательных дня турнира будет свободным, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск спорт чемпионат России конькобежный спорт

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