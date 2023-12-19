Театрализованные мероприятия состоятся с 20 по 23 декабря
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ проведут театрализованную игровую программу «Чудеса на новогодней ёлке» (6+). Мероприятие состоится в следующих местах:
20 декабря:
- микрорайон Забайкальский, ул. Совхозная, 50д, начало в 17:00;
22 декабря:
- микрорайон Сосновый Бор, школа №5, ул. В. Бонивура, начало в 11:00;
- микрорайон Южный, школа №15, ул. Сахалинская, 32, начало в 13:00;
- микрорайон Комушка, школа №50, ул. Раздольная, 15, начало в 15:00;
23 декабря:
- микрорайон Таёжный, клуб ТОС «Патриот», начало в 12:00;
- детская площадка в 126 микрорайоне, начало в 14:00.
В рамках представления состоятся конкурсы, сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ проведут новогодние игровые программы
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