В районе Бурятии люди не могут купить себе одежду



В экономическом отделе райадминистрации сообщили, что график утверждает владелец торговой точки – «исходя из собственных планов и условий». И напомнили, что магазины открыты в уик-энд.



- Можно посетить их в выходные, если не получается в будние дни, – отметили в районной администрации.









- Объявлений, по какой причине закрывают раньше времени, нет. Просто каждый день идёшь, а они закрыты, – наябедничали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Власти отметили, что с владельцем торговой точки провели беседу и предложили ему подкорректировать график работы, а в исключительных случаях – извещать покупателей обо всех изменениях заранее.



На прошлой неделе в мухоршибирском селе Подлопатки тоже сетовали на режим работы магазинов. К примеру, тот, что должен закрываться в 21:00, «сворачивается» уже в 17:00-18:00 и попасть туда, соответственно, никак невозможно.- Объявлений, по какой причине закрывают раньше времени, нет. Просто каждый день идёшь, а они закрыты, – наябедничали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».Власти отметили, что с владельцем торговой точки провели беседу и предложили ему подкорректировать график работы, а в исключительных случаях – извещать покупателей обо всех изменениях заранее.

Жители Прибайкальского района поинтересовались, почему магазины, где продают одежду, «так рано закрываются». «Люди же работают. Пока с работы приедут. Нужно в магазин, а он уже в 18:00 уже закрыт», – жалуются сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».