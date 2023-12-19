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В районе Бурятии люди не могут купить себе одежду

В районе Бурятии люди не могут купить себе одежду
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные магазины, по их мнению, закрываются слишком рано

Жители Прибайкальского района поинтересовались, почему магазины, где продают одежду, «так рано закрываются». «Люди же работают. Пока с работы приедут. Нужно в магазин, а он уже в 18:00 уже закрыт», – жалуются сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

В экономическом отделе райадминистрации сообщили, что график утверждает владелец торговой точки – «исходя из собственных планов и условий». И напомнили, что магазины открыты в уик-энд.

- Можно посетить их в выходные, если не получается в будние дни, – отметили в районной администрации.

На прошлой неделе в мухоршибирском селе Подлопатки тоже сетовали на режим работы магазинов. К примеру, тот, что должен закрываться в 21:00, «сворачивается» уже в 17:00-18:00 и попасть туда, соответственно, никак невозможно.

- Объявлений, по какой причине закрывают раньше времени, нет. Просто каждый день идёшь, а они закрыты, – наябедничали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Власти отметили, что с владельцем торговой точки провели беседу и предложили ему подкорректировать график работы, а в исключительных случаях – извещать покупателей обо всех изменениях заранее.

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