Детской фотосессией со странным мужчиной в Улан-Удэ заинтересовалась полиция



Эта история Эта история произошла в столице Бурятии в минувшую субботу, 16 декабря. В «Аноним 03» во «ВКонтакте», а также в паблике «Весь Улан-Удэ» рассказали, что ученики четвёртого класса одной из городских школ собрались на фотосессию и мама одной из них ехала вместе с девочками в трамвае. Среди других пассажиров был пьяный мужчина, который вышел на остановке следом за ребятишками, а потом поднялся в фотостудию.



- Сел там в кресло и стал наблюдать за детьми. На вопросы не реагировал – в ушах у него были наушники. Родители стали выяснять, чей же это отец в таком состоянии привёз ребёнка. Оказалось, что он не имеет отношения ни к кому из класса, – поделилась неизвестный автор. – Администратор студии вызвала охрану. Те приехали с автоматами, в масках и только тогда этот тип вынул наушники.



Когда ЧОПовцы увели странного гражданина, младшеклассницы, ехавшие в трамвае, признались, что он «пытался взять их за руку, погладить и прижаться». Незнакомца даже запечатлели на камеру, но фото выкладывать не стали. Зато опубликовали приметы – европейской внешности, среднего телосложения и роста, красная шапка с тёмным помпоном, камуфляжная форма. «В правоохранительные органы обязательно заявим. Но, пожалуйста, берегите своих детей», – отметили родители школьников.



Как стало известно «Байкал-Daily», всё случилось в фотостудии на улице Лимонова в Железнодорожном районе. В МВД по Бурятии рассказали, что с заявлением в полицию никто не обращался, однако после публикаций в СМИ правоохранители сами начали проверку.



- Сотрудники полиции зарегистрировали обращение в инициативном порядке, – отметили в пресс-службе ведомства. – Сейчас проводится проверка совместно с сотрудниками ПДН и следственного комитета.



Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее мужчины преследовали несовершеннолетних на

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее мужчины преследовали несовершеннолетних на станции Дивизионная и в микрорайоне Батарейка



