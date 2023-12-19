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Детской фотосессией со странным мужчиной в Улан-Удэ заинтересовалась полиция

Детской фотосессией со странным мужчиной в Улан-Удэ заинтересовалась полиция
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
После шумихи в СМИ правоохранители начали проверку

Эта история произошла в столице Бурятии в минувшую субботу, 16 декабря. В «Аноним 03» во «ВКонтакте», а также в паблике «Весь Улан-Удэ» рассказали, что ученики четвёртого класса одной из городских школ собрались на фотосессию и мама одной из них ехала вместе с девочками в трамвае. Среди других пассажиров был пьяный мужчина, который вышел на остановке следом за ребятишками, а потом поднялся в фотостудию.

- Сел там в кресло и стал наблюдать за детьми. На вопросы не реагировал – в ушах у него были наушники. Родители стали выяснять, чей же это отец в таком состоянии привёз ребёнка. Оказалось, что он не имеет отношения ни к кому из класса, – поделилась неизвестный автор. – Администратор студии вызвала охрану. Те приехали с автоматами, в масках и только тогда этот тип вынул наушники.

Когда ЧОПовцы увели странного гражданина, младшеклассницы, ехавшие в трамвае, признались, что он «пытался взять их за руку, погладить и прижаться». Незнакомца даже запечатлели на камеру, но фото выкладывать не стали. Зато опубликовали приметы – европейской внешности, среднего телосложения и роста, красная шапка с тёмным помпоном, камуфляжная форма. «В правоохранительные органы обязательно заявим. Но, пожалуйста, берегите своих детей», – отметили родители школьников.

Как стало известно «Байкал-Daily», всё случилось в фотостудии на улице Лимонова в Железнодорожном районе. В МВД по Бурятии рассказали, что с заявлением в полицию никто не обращался, однако после публикаций в СМИ правоохранители сами начали проверку.

- Сотрудники полиции зарегистрировали обращение в инициативном порядке, – отметили в пресс-службе ведомства. – Сейчас проводится проверка совместно с сотрудниками ПДН и следственного комитета.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее мужчины преследовали несовершеннолетних на станции Дивизионная и в микрорайоне Батарейка

В начале декабря полицейские задержали мужчину, испугавшего девочек на Батарейке . 37-летний улан-удэнец подтвердил инциденты с несовершеннолетними, однако он отрицает, что имел дурные намерения.

дети соцсети полиция МВД Бурятии

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