За год спортсмены сборной на международных соревнованиях выиграли 151 медаль
У Монголии – семь олимпийских лицензий. Спортсмены сборной приняли участие в общей сложности в 103 квалификационных соревнованиях к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже.
На чемпионатах мира монгольские спортсмены завоевали 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Особым достижением в этом году стали 4 золотые, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей, завоёванных на летних Азиатских играх 2023 года и Азиатских параиграх «Ханчжоу-2022». Сборная Монголии также выиграла 8 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых медалей на чемпионатах Азии, а также 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые медали на первенствах Азии.
Монгольские дзюдоисты завоевали 4 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей на турнирах Большого шлема; 3 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей на этапах гран-при и одну золотую медаль на чемпионате мира.
- Кроме того, в активе сборной 13 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей олимпийских и паралимпийских отборочных и других соревнований, а также 4 бронзовые медали студенческой Универсиады, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В 2023 году спортсмены сборной Монголии завоевали 34 золотые, 43 серебряные и 74 бронзовые медали, в общей сложности 151 медаль. В итоге у Монголии семь олимпийских и паралимпийских лицензий:
1. О. Есугэн -стрельба;
2. Б. Отгонболд - стрельба из лука;
3. О. Есугэн - бокс (50 кг);
4. Д. Отгонжаргал - вольная борьба (50 кг);
5. Э. Дэлгэрмаа - вольная борьба (до 68 кг);
6. С. Жамбалжамц - шоссейные велогонки;
7. Паралимпийская команда по стрельбе из лука.
Спортсмены Монголии получили семь олимпийских лицензий
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