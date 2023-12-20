Работы проведут в сельских поселениях «Багдаринское» и «Витимское»
В 2024 году в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии благоустроят три общественные территории. Так, по итогам голосования 2022 года по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, был выбран победитель – дизайн-проект центральной площади села Багдарин. В январе был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории.
В этом году в рейтинговом голосовании принимали участие два сельских поселения «Багдаринское» и «Витимское». Выбранные объекты будут благоустроены в 2024 году.
Один из объектов – парк в селе Багдарин. В парке установлены тренажёры, скамеечки, детские площадки, есть «Материнский сквер». В планах – установка теннисных столов.
Второй объект – сквер Победы в селе Романовка, который благоустраивается поэтапно. Так, в этом году подрядчик выполнил работы по бетонированию дорожки по периметру сквера. А в 2024 году планируется установить детскую площадку.
- На протяжении двух лет благоустраиваем «Сквер Победы». За это время выполнены работы по установке ограждений, освещения, скамейки с урнами, - рассказал специалист СП «Витимское».
Как сообщает администрация Баунтовского эвенкийского района, с 2017 года в районе благоустроенно 5 общественных и 7 дворовых территорий. Всего на реализацию мероприятий в 2023 году было выделено 1,4 млн рублей.
На севере Бурятии благоустроят 3 общественные территории
Общество, Фото:
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