20 декабря

19 декабря

Популярное

На севере Бурятии благоустроят 3 общественные территории

На севере Бурятии благоустроят 3 общественные территории
Общество,  Фото:администрация Баунтовского эвенкийского района
Работы проведут в сельских поселениях «Багдаринское» и «Витимское»

В 2024 году в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии благоустроят три общественные территории. Так, по итогам голосования 2022 года по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, был выбран победитель – дизайн-проект центральной площади села Багдарин. В январе был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории.

В этом году в рейтинговом голосовании принимали участие два сельских поселения «Багдаринское» и «Витимское». Выбранные объекты будут благоустроены в 2024 году.

Один из объектов – парк в селе Багдарин. В парке установлены тренажёры, скамеечки, детские площадки, есть «Материнский сквер». В планах – установка теннисных столов.

Второй объект – сквер Победы в селе Романовка, который благоустраивается поэтапно. Так, в этом году подрядчик выполнил работы по бетонированию дорожки по периметру сквера. А в 2024 году планируется установить детскую площадку.

- На протяжении двух лет благоустраиваем «Сквер Победы». За это время выполнены работы по установке ограждений, освещения, скамейки с урнами, - рассказал специалист СП «Витимское».

Как сообщает администрация Баунтовского эвенкийского района, с 2017 года в районе благоустроенно 5 общественных и 7 дворовых территорий. Всего на реализацию мероприятий в 2023 году было выделено 1,4 млн рублей.

Бурятия благоустройство Баунтовский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

История с домом-развалюхой в селе Бурятии дошла до Бастрыкина
История с домом-развалюхой в селе Бурятии дошла до Бастрыкина
Общество, 20.12.2023
После этого в республике начали доследственную проверку
Улан-удэнские трамваи встали в пробках в час пик
Улан-удэнские трамваи встали в пробках в час пик
Общество, 20.12.2023
Пассажиры по 20 с лишним минут мёрзли на остановках в ожидании транспорта
На севере Бурятии благоустроят 3 общественные территории
На севере Бурятии благоустроят 3 общественные территории
Общество, 20.12.2023
Работы проведут в сельских поселениях «Багдаринское» и «Витимское»
Конькобежцы соберутся в Иркутске на чемпионат России
Конькобежцы соберутся в Иркутске на чемпионат России
Общество, 20.12.2023
Соревнования стартуют в это воскресенье
В Бурятии днём до -36 градусов
В Бурятии днём до -36 градусов
Общество, 20.12.2023
В регионе по-прежнему холодно
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ проведут новогодние игровые программы
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ проведут новогодние игровые программы
Общество, 19.12.2023
Театрализованные мероприятия состоятся с 20 по 23 декабря
В Улан-Удэ выбрали лучших авиамоделистов
В Улан-Удэ выбрали лучших авиамоделистов
Общество, 19.12.2023
В Бурятии прошли соревнования по авиамоделированию среди школьников
Автора песни о баскетболисте из Бурятии, погибшем на СВО, наградят в Москве
Автора песни о баскетболисте из Бурятии, погибшем на СВО, наградят в Москве
Общество, 19.12.2023
Песня победила на всероссийском конкурсе «Памяти героев верны»
В районе Бурятии не смогли придумать нормальную «визитную карточку»
В районе Бурятии не смогли придумать нормальную «визитную карточку»
Общество, 19.12.2023
Местные власти решили обратиться за помощью к профессионалам
Учащиеся Бурятии примут участие в «Зимнем балу»
Учащиеся Бурятии примут участие в «Зимнем балу»
Общество, 19.12.2023
В рамках мероприятия проведут более 20 традиционных бальных танцев и исторических игр
Спортсмены Монголии получили семь олимпийских лицензий
Спортсмены Монголии получили семь олимпийских лицензий
Общество, 19.12.2023
За год спортсмены сборной на международных соревнованиях выиграли 151 медаль
В Бурятии планируют лабораторно размножать ценные растения
В Бурятии планируют лабораторно размножать ценные растения
Общество, 19.12.2023
В вузе республики открылась лаборатория микроклонального размножения растений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^