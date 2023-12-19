К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии

Кардинальные изменения затронут не только центр Улан-Удэ, но и ещё несколько микрорайонов города



При разработке мастер-плана, власти Бурятии детально изучили, на каких ещё площадках города необходимо обновить застройку. Проект по развитию остальных территорий, помимо центральной части, носит долгосрочный характер. Ориентировочные сроки реализации – до 2040 года.



Весной этого года власти Бурятии приступили к реализации проекта по развитию центральной части города. Однако это только начало. В дальнейшем с помощью механизма КРТ в столице республики планируют застроить ещё семь площадок. Помимо центра города, запланировано обновить инфраструктуру в районе «Батарейки», авиационного завода, микрорайона «Сосновый» и «Восточных ворот». Кроме этого, под реализацию новой программы попадает застройка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Ключевской и Буйко. На сегодняшний день все эти площадки занимают в основном аварийные, или просто устаревшие, деревянные здания. Взамен заброшенных сооружений возведут современные жилые дома, школы, детские сады и другие социальные объекты.



- Сейчас продолжается сбор данных. До апреля 2024 года, по каждой площадке наши специалисты соберут более конкретную информацию, и уже будем защищать перед руководством. То есть сколько конкретно федеральных, или республиканских средств понадобится для развития той или иной территории, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.



Напомним, проект комплексного развития входит в мастер-план по обновлению Улан-Удэ, который весной одобрил президент России Владимир Путин.



