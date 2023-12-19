19 декабря

18 декабря

Популярное

К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии

К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кардинальные изменения затронут не только центр Улан-Удэ, но и ещё несколько микрорайонов города

При разработке мастер-плана, власти Бурятии детально изучили, на каких ещё площадках города необходимо обновить застройку. Проект по развитию остальных территорий, помимо центральной части, носит долгосрочный характер. Ориентировочные сроки реализации – до 2040 года.

Весной этого года власти Бурятии приступили к реализации проекта по развитию центральной части города. Однако это только начало. В дальнейшем с помощью механизма КРТ в столице республики планируют застроить ещё семь площадок. Помимо центра города, запланировано обновить инфраструктуру в районе «Батарейки», авиационного завода, микрорайона «Сосновый» и «Восточных ворот». Кроме этого, под реализацию новой программы попадает застройка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Ключевской и Буйко. На сегодняшний день все эти площадки занимают в основном аварийные, или просто устаревшие, деревянные здания. Взамен заброшенных сооружений возведут современные жилые дома, школы, детские сады и другие социальные объекты.

- Сейчас продолжается сбор данных. До апреля 2024 года, по каждой площадке наши специалисты соберут более конкретную информацию, и уже будем защищать перед руководством. То есть сколько конкретно федеральных, или республиканских средств понадобится для развития той или иной территории, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Напомним, проект комплексного развития входит в мастер-план по обновлению Улан-Удэ, который весной одобрил президент России Владимир Путин.

Улан-Удэ КРТ минстрой РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сменился главврач ещё одной больницы
В Бурятии сменился главврач ещё одной больницы
Общество, 19.12.2023
Больницей в Прибайкальском районе будет руководить медик с 25-летним стажем
К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии
К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии
Общество, 19.12.2023
Кардинальные изменения затронут не только центр Улан-Удэ, но и ещё несколько микрорайонов города
Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова
Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова
Общество, 19.12.2023
Заявления на них в республике пока не принимают
«Пьют, ругаются»: Жителей райцентра в Бурятии одолели шумные новосёлы
«Пьют, ругаются»: Жителей райцентра в Бурятии одолели шумные новосёлы
Общество, 19.12.2023
Сельчане утверждают, что лишились из-за них всякого покоя
В Монголии расскажут о подвиге иркутских учёных
В Монголии расскажут о подвиге иркутских учёных
Общество, 19.12.2023
Советские специалисты спасли страну от эпидемии чумы
В Чите проведут межрегиональный турнир по рукопашному бою
В Чите проведут межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество, 19.12.2023
Он будет посвящён памяти уроженца Бурятии
В Бурятии местами туман
В Бурятии местами туман
Общество, 19.12.2023
В регионе держатся аномальные морозы 
В Бурятии сформируют молодёжное правительство
В Бурятии сформируют молодёжное правительство
Общество, 18.12.2023
Заявки принимаются по 15 января
В райцентре Бурятии открыли аллею Героев
В райцентре Бурятии открыли аллею Героев
Общество, 18.12.2023
Она появилась рядом с Хоринским районным домом культуры
На север Бурятии будут ходить самые мощные российские тепловозы
На север Бурятии будут ходить самые мощные российские тепловозы
Общество, 18.12.2023
Они выйдут на линию Таксимо — Советская Гавань
В Советском районе Улан-Удэ создадут новогоднюю атмосферу
В Советском районе Улан-Удэ создадут новогоднюю атмосферу
Общество, 18.12.2023
Стартовал конкурс новогоднего оформления
В Туве обсудят применение буддийских практик в реабилитации участников СВО
В Туве обсудят применение буддийских практик в реабилитации участников СВО
Общество, 18.12.2023
В конференции примут участие учёные и духовенство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^