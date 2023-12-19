Мэрия Улан-Удэ объяснила, почему нельзя купить ёлку в центре города

Бизнес не заинтересован

В социальных сетях некоторые пользователи из столицы Бурятии выразили неудовольствие тем, что в городе очень мало точек продажи новогодних деревьев. Например, в Советском районе сосенки можно купить только на улице Кабанской. То есть на Левом берегу. В центре же ёлочные базары отсутствуют. И уже не первый год подряд.

«В Советском районе Улан-Удэ все места для размещения ёлочных базаров были выставлены на торги», - пояснили в администрации Улан-Удэ.

Предполагалось, что деревья будут продавать в посёлке Аэропорт, вблизи дома №1, на улице Кабанской, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют», на улице Покровской, вблизи дома № 32, вблизи остановки «Мкр. Поселье» (направление - в центр города), в мкр. Стеклозавод, на пересечении улиц Керамическая и Радикальцева.

«Договор заключен только по ул. Кабанская, вблизи остановки ТЦ «Абсолют», ввиду отсутствия заявок на другие места», - ответили в мэрии.

Но, как видим, изначально продавать сосенки в центре столицы Бурятии даже не предлагали.

Кстати, как писал «Байкал-Daily», из-за морозов начало реализации хвойных деревьев перенесли на 22 декабря.

Ближайший к центру города пункт продажи откроют у остановки «Русский драмтеатр» на Терешковой (направление из центра). Адреса всех ёлочных базаров можно посмотреть здесь.





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