В районе Бурятии не смогли придумать нормальную «визитную карточку»





В Закаменском районе Бурятии признали несостоявшимся конкурс на лучший архитектурный проект приветственной въездной группы. Всего на него прислали восемь работ. Рассмотрев заявки, члены конкурсной комиссии дружно пришли к выводу, что ни один из эскизов не соответствует заявленным в положении требованиям.











Как сообщает «Закамна-инфо 24/7» со ссылкой на отдел экономики и инвестиций комитета по экономическому развитию райадминистрации, ранее анонсированное зрительское голосование пришлось отменить. Власти решили обратиться за помощью к профессионалам.



- Организаторы рассмотрят возможность поиска исполнителя и заключения договора на разработку архитектурного или дизайн-проекта с профессиональной организацией, – подчеркнули в отделе.























Справка:



Въездная группа – это скульптурная композиция у въезда в муниципалитет, на которой указано его название. Иногда на ней размещают герб или другой символ района. По сути, это его визитная карточка.

