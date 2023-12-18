В туалетах в центре Улан-Удэ из-за морозов отключили воду в кранах

















Сейчас туалеты закрыты, но по другой причине. Здесь произошёл какой-то инцидент, подробности которого пообещали сообщить позднее.



Сейчас туалеты закрыты, но по другой причине. Здесь произошёл какой-то инцидент, подробности которого пообещали сообщить позднее.

Жители Улан-Удэ остались недовольны работой модульного туалета на площади Советов.Местная жительница рассказала, что в воскресенье, 17 декабря, её ждал неприятный сюрприз. В кране, как выяснилось, не оказалось воды, а также закончились бумажные салфетки.- Я хотела помыть руки, как и положено это сделать после туалета. Выдавила на руку каплю мыла, но вода из крана не побежала, при этом в унитазе вода была. Поскольку смыть мыло не удалось, хотела стереть его салфеткой, но и тут провал – они закончились. Пришлось воспользоваться туалетной бумагой, хорошо, что она была в наличии, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка.В комитет по благоустройству «Байкал-Daily» объяснили, что неудобства временные и вызваны сильными морозами. Вскоре обещают всё подключить.- В туалетах краны отключили из-за сильных морозов, чтобы система не перемёрзла. Ждём, пока немного потеплеет, завтра всё подключат специалисты, - прокомментировали в КБУ.А по поводу салфеток сообщили, что в уборных каждое утро наводит порядок уборщица и при необходимости пополняет мыло, туалетную бумагу и салфетки.Поэтому, вероятно, салфетки попросту закончились и запасы не успели обновить.