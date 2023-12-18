Осталось украсить ёлку блестящими шарами
Новогодний городок появился в Октябрьском районе столицы Бурятии. На площади вблизи Русского драматического театра уже сейчас можно скатиться с ледяных горок, посмотреть на светящиеся украшения и сделать снимки у фотозоны.
Совсем скоро ёлочка будет украшена блестящими шарами.
- Наряженная зелёная красавица всегда вызывает особые эмоции и поднимает настроение каждому, - заявили в администрации Октябрьского района.
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В Улан-Удэ открылся районный новогодний городок
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