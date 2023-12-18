В Улан-Удэ открылся районный новогодний городок

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

Осталось украсить ёлку блестящими шарами



Новогодний городок появился в Октябрьском районе столицы Бурятии. На площади вблизи Русского драматического театра уже сейчас можно скатиться с ледяных горок, посмотреть на светящиеся украшения и сделать снимки у фотозоны.



Совсем скоро ёлочка будет украшена блестящими шарами.



- Наряженная зелёная красавица всегда вызывает особые эмоции и поднимает настроение каждому, - заявили в администрации Октябрьского района.



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