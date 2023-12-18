Спортсмен стал вторым на соревнованиях по рапиду и блицу
Первенство Азии по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходит в Объединённых Арабских Эмиратах с 12 по 22 декабря. Российские шахматисты впервые в истории принимают участие в этом соревновании, так как в марте этого года состоялся переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.
Россию представляет 71 шахматист. В программу соревнований вошли первенство Азии по классическим шахматам (14-21 декабря, 9 туров) и завершившиеся первенства по рапиду (13 декабря, 7 туров) и блицу (17 декабря, 9 туров). Об этом сообщает пресс-служба ФШР.
В среду 13 декабря состоялись соревнования по рапиду, которые собрали 625 участников из 40 стран Азиатского континента. Было разыграно 12 комплектов (36 медалей), российские шахматисты завоевали восемь. Шахматист из Бурятии Эрдэм Х. поделил 1-3 место в группе юношей до 16 лет, но по дополнительным показателям стал вторым. Яна Ж. из Агинского Бурятского округа завоевала серебряную медаль в турнире девушек до 16 лет.
17 декабря в Эль-Айне прошло первенство Азии по блицу. В шести возрастных группах принял участие 561 шахматист, включая 51 россиянина. Юные спортсмены России завоевали девять медалей, включая два «золота». Эрдэм Х. занял чистое второе место в группе юношей до 16 лет.
- По итогам рапида и блица у России 17 медалей, из них три золотые. По количеству наград на данный момент мы занимаем первое место: у Вьетнама 13 медалей, у Индии - 12, у Казахстана - 5, у Китая и Узбекистана - по 4. Сейчас нашим шахматистам осталось сыграть четыре решающих тура в «классику», и 21 декабря мы узнаем имена победителей и призёров первенства Азии, - заявил президент федерации шахмат России Андрей Филатов.
Шахматист Бурятии завоевал два «серебра» на первенстве Азии
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