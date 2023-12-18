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В Бурятии презентовали этнопроект «Дождь из цветов»

В Бурятии презентовали этнопроект «Дождь из цветов»
Общество,  Фото:РЦНТ
Участники исследовали фольклор 4 районов республики

15 декабря в Улан-Удэ прошла презентация этнопроекта «Сэсэг бороо» («Дождь из цветов»). В рамках проекта проходили фольклорные экспедиции в Джидинский, Селенгинский, Тункинский и Кижингинский районы Бурятии, где сохранились образцы традиционной хореографии, а также мастер-классы, творческие лаборатории по традиционному танцу и сценической обработке фольклора, созданы музыкальные композиции для танцев, вокально-хореографические постановки и новые костюмы.

Подробно о проекте рассказал заместитель директора республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Бурятии, художественный руководитель проекта «Сэсэг бороо» Сергей Доржиев.

- Идея проекта зародилась несколько лет назад: у нас всегда было большое желание соединить фольклорные и хореографические коллективы общими хореографическими действиями и на сей раз. Мы сделали упор на наш прославленный ансамбль восточного танца «Лотос» и замечательный народно-фольклорный коллектив «Уряал», который в основном представляет культуру забайкальских бурят. Для того, чтобы создать эти композиции нужно было провести исследовательскую работу: мы разработали программу экспедиции и хотели показать самобытность, уникальность, различия и в костюмах, и в движениях, и в характере… Но наши специалисты придумали добавить аромат растений, которые произрастают в исследуемых нами районах. Отсюда и название нашего проекта, - рассказал Сергей Доржиев.

Согласно концепции проекта, каждый из исследованных районов представлен символом в виде цветов, которые растут в республике. Так, «сартулов» (Джидинский район) олицетворяет цветок лотос, так как эти цветы произрастают на озере Таглей. «Хори» (Кижингинский район) представлен алтарганой. Селенгинский район, «сонголы», представлены цветком ая-ганги. «Хонгодоры» (Тункинский район) представлены цветком эдельвейс – редким цветком, произрастающим на склонах Тункинских гольцов Восточные Саяны.

Помимо исследовательской работы в районах по сбору фольклорного материала, учёные собрали и описали объекты для реестра объектов нематериального культурного наследия. Были описаны следующие объекты: народные песни советского периода села Верхний Торей Джидинского района, народные травы и лечение села Улзыта, Загустай (Кижингинский район), легенда о Тэрэнги (багульнике) из села Могсохон (Джидинский район), Алтаргана – символ духа материал на материалах села Эдэрмэг и другие. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии.

Бурятия фольклор проект этнография

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