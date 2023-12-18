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В Бурятии наградили мастеров цифрового общения и юных «эколят»

В Бурятии наградили мастеров цифрового общения и юных «эколят»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
6 образовательных организаций республики стали призёрами экологического конкурса

15 декабря в Улан-Удэ прошёл семинар с руководителями районных управлений образования, на котором обсудили важные темы образовательных учреждений и наградили победителей акций.

Приятной частью собрания стало награждение. Так, в ноябре состоялась федеральная кампания «Мастер цифрового общения» для оценки активности школ и учителей в применении платформы «Сферум». Нижне-Саянтуйская школа была награждена в номинации «Лучшая учебная организация». Школа получила награду в виде диплома и колонок с виртуальным ассистентом.

Самым активным представителем образовательной сферы была признана Ирина Кушнарёва, преподаватель начальных классов в этой же школе, которая в качестве награды получила смартфон и памятный сертификат.

В завершении собрания Елена Тулаева, начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования и науки Республики Бурятия, наградила 6 образовательных организаций за победу в экологическом конкурсе.

Российский экологический оператор проводил конкурс плакатов для дошколят и учеников начальных классов на экологическую тему «Эколята – друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую Родину чистой». Дошкольная группа Цакирской школы Закаменского района была удостоена первого места. На втором месте оказались детский сад «Жемчужинка» из Баунтовского района и Унэгейский детский сад «Колосок». Третье место поделили между собой Онохойская средняя школа №2, средняя школа №7 г. Гусиноозёрска и детский сад «Теремок» г. Северобайкальска. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия награждение образование

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