Спортсмены завоевали 5 золотых наград
Спортсмены Бурятии завоевали 9 медалей открытого Кубка мира по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.
Заслуженный мастер спорта Александр Бодров стал первым в «формальном комплексе» и третьим в «личном спарринге» среди мужчин в весовой категории до 71 кг.
Дважды взойти на высшую ступень пьедестала сумела мастер спорта Ангелина Пищалкина. Ей не было равных в дисциплинах «формальный комплекс» и «личный спарринг» среди женщин в весовой категории до 47 кг.
В личном спарринге золотыми медалями отличились и Алла Р. среди девушек 11-13 лет, и Вера В. среди юниоров 14-15 лет.
Среди юниоров 14-15 лет в «личном спарринге» бронзовыми призёрами стали: Константин Ц. в весовой категории до 60 кг, Даниил С. и Никита З. в весовой категории до 60 кг.
Отметим, что участниками кубка в Беларуси стали более 800 тхэквондистов из 10 стран мира.
Тхэквондисты Бурятии стали победителями Кубка мира
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