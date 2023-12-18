Тхэквондисты Бурятии стали победителями Кубка мира

Общество, Фото: ЦСП РБ

Спортсмены завоевали 5 золотых наград



Спортсмены Бурятии завоевали 9 медалей открытого Кубка мира по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.



Заслуженный мастер спорта Александр Бодров стал первым в «формальном комплексе» и третьим в «личном спарринге» среди мужчин в весовой категории до 71 кг.



Дважды взойти на высшую ступень пьедестала сумела мастер спорта Ангелина Пищалкина. Ей не было равных в дисциплинах «формальный комплекс» и «личный спарринг» среди женщин в весовой категории до 47 кг.



В личном спарринге золотыми медалями отличились и Алла Р. среди девушек 11-13 лет, и Вера В. среди юниоров 14-15 лет.



Среди юниоров 14-15 лет в «личном спарринге» бронзовыми призёрами стали: Константин Ц. в весовой категории до 60 кг, Даниил С. и Никита З. в весовой категории до 60 кг.



Отметим, что участниками кубка в Беларуси стали более 800 тхэквондистов из 10 стран мира.



