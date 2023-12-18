Преподаватель из Бурятии стал лауреатом национальной премии

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Он получил её за многолетний труд по подготовке будущих учителей



12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, преподаватель Бурятского республиканского педагогического колледжа Борис Гулгенов стал лауреатом национальной общественно-профессиональной премии за вклад учителя в развитие отечественного образования «Признание -2023» в номинации «Мастерство педагога – успех Отчизны».



В этом году 5 педагогов средних педагогических профессиональных образовательных организаций России были удостоены этой премии. Награды лауреатам вручал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.



Премия «Мастерство педагога – успех Отчизны» присуждается педагогам за многолетний труд по подготовке будущих учителей.



- Борис Гулгенов работает в педагогическом колледже уже 17 лет. За эти годы он показал себя как высококомпетентный специалист, новатор, инициатор, владеющий современными педагогическими технологиями учебного проектирования, цифровыми образовательными технологиями, ищущий эффективные формы и методы обучения и воспитания студентов различных специальностей. Преподаватель принимает активное участие в спортивных мероприятиях республиканского уровня и Дальневосточного федерального округа, является вице-президентом федерации «Универсального боя» Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ. - Борис Гулгенов включён в Золотой фонд кадров Родины за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие колледжа.



Награждение Национальной общественно-профессиональной премии «Признание-2023» состоялось в рамках торжественной церемонии открытия III всероссийского педагогического образовательного форума «Учитель – Будущее России» на международной выставке-форуме «Россия» (6+) в павильоне министерства просвещения Российской Федерации.

