В Бурятии уволили завуча школы, судимого за наркотики

Требование об этом выдвинула прокуратура



В Окинском районе Бурятии по требованию прокуратуры с должности завуча школы уволили человека, осуждённого за незаконный оборот наркотиков.



Уголовное преследование за преступления против здоровья населения и общественной нравственности является основанием для отстранения работника от работы в образовательных организациях, где обучаются несовершеннолетние, а наличие судимости – для увольнения.



- Прокуратура Окинского района в деятельности общеобразовательной организации выявила нарушение законодательства об ограничении занятия трудовой деятельностью в сфере образования. Установлено, что вопреки требованиям статьи 351.1 Трудового кодекса РФ на должность заместителя директора школы по административно-хозяйственной части был принят гражданин, имевший судимость за незаконный оборот наркотических средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района внёс начальнику управления образования администрации Окинского района представление. После чего трудовой договор с этим работником расторгли.



