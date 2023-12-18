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В Бурятии уволили завуча школы, судимого за наркотики

В Бурятии уволили завуча школы, судимого за наркотики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Требование об этом выдвинула прокуратура

В Окинском районе Бурятии по требованию прокуратуры с должности завуча школы уволили человека, осуждённого за незаконный оборот наркотиков.

Уголовное преследование за преступления против здоровья населения и общественной нравственности является основанием для отстранения работника от работы в образовательных организациях, где обучаются несовершеннолетние, а наличие судимости – для увольнения.

- Прокуратура Окинского района в деятельности общеобразовательной организации выявила нарушение законодательства об ограничении занятия трудовой деятельностью в сфере образования. Установлено, что вопреки требованиям статьи 351.1 Трудового кодекса РФ на должность заместителя директора школы по административно-хозяйственной части был принят гражданин, имевший судимость за незаконный оборот наркотических средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района внёс начальнику управления образования администрации Окинского района представление. После чего трудовой договор с этим работником расторгли.

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