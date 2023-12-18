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Новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ строят непрерывно

Новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ строят непрерывно
Общество,  Фото:проект
Его гендиректор заявил, что работы не останавливаются ни на день

Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев заявил в соцсетях, что строительство нового аэровокзального комплекса идёт по плану, причём непрерывно.

- Оно не останавливается ни на день. Работы продвигаются и следующий этап – монтаж кровли и фасадов здания. Его планируется завершить в марте 2024-го, – сообщил руководитель воздушной гавани на своей странице во «ВКонтакте».

В апреле в аэропорту началась разработка котлована под будущий терминал. Кроме того, подрядная организация приступила к обустройству фундаментов для объектов инженерной инфраструктуры, строительству линий электроснабжения и выносу сетей из пятна застройки.

- Сейчас ведётся разработка котлована и устройство фундаментов. Одновременно по периметру мы выносим сети федерального имущества, копаем ливневую канализацию и трассы электроснабжения. Чтобы немного опередить график, сразу приступили к разработке четверти фундаментов до выноса имущества, которое здесь находится, – рассказывал тогда менеджер по строительству компании-подрядчика – ООО «Спектрум-Холдинг» Ярослав Карманчук. – Холода уходят. Начинаем переходить на продлённый рабочий день. Сейчас идём с опережением на месяц по котловану, по остальным работам – в срок.

В октябре на стройплощадке завершилась заливка бетона и начал вырисовываться каркас. Само строительство обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила ей льготный кредит на эти цели.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью в 6 629 квадратов возведут с западной стороны от нынешнего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.

- Появление терминала улучшит качество и скорость обслуживания. Например, пропускная способность существующего здания – 200 человек на вылет и 250 на прилёт. В новом эти показатели удвоятся. Что касается пассажиропотока, то это комплексная работа аэропорта, региона и авиакомпаний. Однако в рамках стратегии развития к 2027 году мы планируем достигнуть 1 миллиона пассажиров, – подчеркнул ранее генеральный директор «Байкала».

Помочь с возведением аэровокзального комплекса пообещали и в правительстве РФ. Михаил Мишустин, побывавший в Бурятии в конце июля, сообщил, что подписал постановление, которое поможет реализовать этот инвестпроект. Строительство терминала обеспечат в том числе за счёт объединения и расширения территорий опережающего развития (ТОР) «Бурятия» и «Селенгинск». Благодаря этому аэропорт получит льготное налогообложение.
Аэропорт "Байкал" строительство

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