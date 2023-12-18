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Перед Новым годом жителям Бурятии напомнили, как безопасно путешествовать на самолёте

Перед Новым годом жителям Бурятии напомнили, как безопасно путешествовать на самолёте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Этим озаботились следователи

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России напомнило гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на борту самолёта.

Зимой многие граждане отдыхают, а также проводят время с семьей и друзьями. Они совершают поездки и используют для этого воздушные суда, чтобы комфортно и быстро добраться из одного уголка света в другой.

«К сожалению, в результате авиационных происшествий продолжают гибнуть люди, в связи с чем, Восточное МСУТ СК России напоминает гражданам о соблюдении правил», - отметили следователи. 

Они просты.

При пользовании самолётом следует путешествовать по возможности прямыми рейсами, избегая промежуточных посадок.

Во время промежуточных остановок необходимо всегда выходить в аэропорт.

Общие действия в случае авиационного происшествия:

Наклонитесь в кресле вперёд, обхватите голову обеими руками, быстро снимите с себя все острые предметы, ювелирные украшения, часы, прижмите к себе детей. Выполняйте все указания командира воздушного судна и экипажа, не вставайте с кресла до полной остановки самолёта.

После прекращения движения самолёта немедленно, соблюдая очередность, покидайте его, используя аварийные люки (правила пользования изображены на них) и надувные трапы. Помогая раненым и детям, удалитесь от самолёта как можно дальше и ложитесь на землю, прикрыв голову руками, чтобы не пострадать от осколков при взрыве горючего.

Окажите первую помощь раненым. В безлюдной местности с помощью других пассажиров соорудите из подручных материалов навесы для детей и раненых, отыщите источник воды и отправьте несколько человек за помощью.

Помните, что в случае возникновения аварийных ситуаций на воздушном судне важно не поддаваться панике. Доверяйте экипажу! Он постарается сделать все, чтобы избежать травм и потерь.

Как сообщал «Байкал-Daily», в аэропорту Улан-Удэ последний инцидент произошёл 7 декабря 2023 года с грузовым Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту». После взлёта у лайнера загорелся двигатель, Он благополучно вернулся в аэропорт вылета. Никто не пострадал.
авиация СКР следком безопасность

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