Он бесследно исчез в начале ноября
Накануне в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» разместили ориентировку на 53-летнего жителя тарбагатайского села Нижний Саянтуй. О местонахождении мужчины ничего не было известно с 1 ноября.
Волонтёры опубликовали его приметы и попросили сельчан помочь в поисках. На следующий день стало известно, что пропавшего нашли живым. Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто принимал участие в его поисках.
В районе Бурятии нашли пропавшего 53-летнего мужчину
Общество, Фото:
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