Вопрос о повышении тарифов могут рассмотреть уже на ближайшей сессии горсовета
На сессии улан-удэнского горсовета, которая состоится на следующей неделе, возможно, рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Это произойдёт, если вопрос внесут в повестку.
Если же депутаты повышение одобрят, поездки в трамваях и муниципальных в столице Бурятии могут ощутимо подорожать уже с нового года. Тариф ранее предложили увеличить на три рубля – то есть вместо нынешних 25-ти и 30-ти пассажирам придётся отдавать 28 и 33 соответственно. Соответствующие проекты решения УУГСД разместили в ноябре на официальном сайте органов местного самоуправления.
Как пояснил тогда «Байкал-Daily» председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков, экономический обоснованный тариф в трамваях сейчас – 56 рублей, в маршрутках – 80.
- Но пассажиры платят 25 и 30, остальное доплачивает бюджет, – отметил он. – Альтернатива этому – нерегулируемый тариф, когда его устанавливают сами перевозчики.
В последний раз цены на проезд в Улан-Удэ увеличивали два года назад, в декабре 2021-го. Они начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах и с 20 до 25 рублей – в трамваях). Менять тарифы можно не чаще раза в год.
В Улан-Удэ обсудят подорожание проезда в трамваях и автобусах
Общество, Фото:
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