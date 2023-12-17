17 декабря

16 декабря

15 декабря

Популярное

Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии

Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Беспризорных животных пообещали умерщвлять «гуманными методами»

В ноябре в Бурятии приняли закон, разрешающий усыплять бездомных собак. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием. Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.

Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания (ПВС) пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.

После того, как Хурал одобрил инициативу, это растиражировали многие ведущие федеральные СМИ, а некоторые жители республики начали массово писать обращения председателю комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Тот, в свою очередь, пообещал дойти до Генпрокуратуры.

Тем временем в правительстве РБ утвердили порядок создания и организации вышеупомянутых пунктов. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Цыденов. Документ уже вступил в силу. 

В нём говорится, что ПВС – это специально оборудованное здание, строение или сооружение, которое не является приютом. С момента поимки и до умерщвления собаки будут жить там месяц, а вот тех, которые напали на человека, эвтаназия ждёт уже на 11-ый день после карантина.

Если в отлов попало домашнее четвероногое, по истечении 10-дневной изоляции его передадут уже в приют и начнут искать хозяина. Сами пункты могут быть государственными, муниципальными или частными, а их владельцами – индивидуальные предприниматели или юрлица. ПВС нельзя размещать в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий и в квартирах. 

Животных после поимки определят в изолированные вольеры или отсеки либо в клетки определённого размера – причём в пунктах разрешат содержать только собак, отловленных в республике. Вольеры могут быть индивидуальными и групповыми, но в последних будут сидеть особи одного вида, которые не проявляют агрессию по отношению друг к другу.

Территорию, где находится ПВС, обязаны оградить забором. Её разделят на две зоны – производственную, то есть для самих псов, и административно-хозяйственную с подсобками и складом для хранения корма.

При поступлении собаки в ПВС в Интернете должны в течение трёх дней разместить её фото, описание, дату и место обнаружения и прочие сведения. Умерщвлять животных обещают «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

собаки животные отлов бездомных животных

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии нашли пропавшего 53-летнего мужчину
В районе Бурятии нашли пропавшего 53-летнего мужчину
Общество, 17.12.2023

Он бесследно исчез в начале ноября

В Улан-Удэ обсудят подорожание проезда в трамваях и автобусах
В Улан-Удэ обсудят подорожание проезда в трамваях и автобусах
Общество, 17.12.2023
Вопрос о повышении тарифов могут рассмотреть уже на ближайшей сессии горсовета
Жителям Бурятии объяснили, как правильно выбрать ёлочные игрушки
Жителям Бурятии объяснили, как правильно выбрать ёлочные игрушки
Общество, 17.12.2023
В МЧС рассказали, какие из них могут быть опасными
Сергей Зверев назвал трендовые цвета приближающегося года Дракона
Сергей Зверев назвал трендовые цвета приближающегося года Дракона
Общество, 17.12.2023
Он объяснил, вещи каких оттенков лучше носить в 2024-м
Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии
Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии
Общество, 17.12.2023
Беспризорных животных пообещали умерщвлять «гуманными методами»
В Бурятии сельчанке пришлось дойти до суда из-за гаража
В Бурятии сельчанке пришлось дойти до суда из-за гаража
Общество, 17.12.2023
Женщина не могла оформить его в собственность
В Улан-Удэ обсудили профилактику экстремизма в молодёжной среде
В Улан-Удэ обсудили профилактику экстремизма в молодёжной среде
Общество, 17.12.2023
На нём решили, что студентов нужно воспитывать лучше
В Мухоршибирской ЦРБ в Бурятии сменился главврач
В Мухоршибирской ЦРБ в Бурятии сменился главврач
Общество, 17.12.2023
Предыдущий руководил медучреждением меньше года
Лама из Бурятии рассказал о правильных завтраках и несовместимых блюдах
Лама из Бурятии рассказал о правильных завтраках и несовместимых блюдах
Общество, 17.12.2023
Он объяснил, какие продукты вообще не сочетаются друг с другом
Лютые морозы задержатся в Бурятии ещё на пару дней
Лютые морозы задержатся в Бурятии ещё на пару дней
Общество, 17.12.2023
В некоторых районах похолодает до -46 градусов
В Бурятии более трёх тысяч раз раздали дальневосточные гектары
В Бурятии более трёх тысяч раз раздали дальневосточные гектары
Общество, 17.12.2023
Особой популярностью они пользуются у самих жителей республики
В Бурятии скоро исчезнут ещё два посёлка
В Бурятии скоро исчезнут ещё два посёлка
Общество, 17.12.2023
В республике продолжают упразднять населённые пункты 
Куриные яйца в Улан-Удэ не подешевели после пресс-конференции Путина
Куриные яйца в Улан-Удэ не подешевели после пресс-конференции Путина
Общество, 17.12.2023
Цены на них по-прежнему поражают воображение 
«Вози вас тут»: Улан-удэнцы требуют призвать к ответу наглых таксистов
«Вози вас тут»: Улан-удэнцы требуют призвать к ответу наглых таксистов
Общество, 17.12.2023
Пассажиров гонят из авто на 30-градусный мороз 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^