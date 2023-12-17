В Мухоршибирской ЦРБ в Бурятии сменился главврач



В Мухоршибирской центральной районной больнице официально появилась новый главный врач. Это Татьяна Кучинская. Она прошла конкурсный отбор на должность руководителя медучреждения, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на Минздрав РБ.



Кучинская в здравоохранении уже 26 лет. В 1994 году она окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1997-го года работала замглавврача ЦРБ по организационно-методической, с 2014-го – по поликлинической работе, а с октября 2023-го исполняла обязанности руководителя ЦРБ.



Министр здравоохранения Евгения Лудупова поздравила Татьяну Кучинскую с утверждением на должность и пожелала ей «сил, энергии и новых идей на столь ответственном посту».



- Минздрав Бурятии, в свою очередь, будет поддерживать главного врача Мухоршибирской ЦРБ в управленческой деятельности и оказывать необходимую методическую и практическую помощь, – написала Лудупова на своей странице во «ВКонтакте».