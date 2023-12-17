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В Бурятии скоро исчезнут ещё два посёлка

В Бурятии скоро исчезнут ещё два посёлка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике продолжают упразднять населённые пункты

Следом за посёлками-призраками Святой Нос и Ушканьи острова в Баргузинском районе и Давша – в Северо-Байкальском – с карты Бурятии скоро сотрут ещё два. Один из них – пристанционный Загустай в Селенгинском. Этот вопрос внесли в повестку очередной сессии Народного Хурала, которая состоится в следующем году.

Согласие на упразднение Загустая власти республики дали ещё в конце октября. С таким ходатайством в правительство РБ обратился районный совет депутатов. Территорию, которую занимает населённый пункт, после его ликвидации хотят присоединить к Гусиноозёрску.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: посёлок уже фактически является частью города. За счёт местного бюджета там ремонтируют и обслуживают скважины, собираются строить дорогу и запустить маршрутный автобус.

В августе в Загустае насчитывалось 89 человек, и 80% – это пенсионеры. Какая-то часть населения трудится на Гусиноозёрской дистанции пути ВСЖД, а большинство – в райцентре. В посёлке 19 частных и 29 домов блокированной застройки общей площадью в 3120 квадратных метров. Помимо станции «Загустай», открывшейся в 1940 году, других предприятий там нет. Коммунальное хозяйство, социально-культурные учреждения и торговые объекты тоже отсутствуют.

Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инженерная, транспортная и социальная инфраструктура стала единой.

- Официальное присоединение Загустая к Гусиноозёрску обеспечит взаимодействие с ним и перспективу дальнейшего развития, а также упростит порядок и процедуру финансирования инфраструктуры, – отмечают инициаторы упразднения.

Работа по объединению началась ещё в 2012-ом, отмечается в документе. Тогда провели публичные слушания, и местные жители одобрили присоединение Загустая к райцентру. Первый утратит свой статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов Бурятии. Так что окончательное решение теперь – за депутатами Народного Хурала.

Ликвидация ждёт и обезлюдевший посёлок Верхний Ципикан в отдалённом Баунтовском районе. Об этом правительство республики тоже попросили местные депутаты, и там дали согласие. В Ципикане никто не прописан и не живёт.

- Учитывая длительное отсутствие населения в границах населённого пункта и недвижимого имущества в собственности юридических и физических лиц, правительство поддерживает ходатайство совета депутатов Баунтовского района об упразднении посёлка, – говорится в заключении властей.
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