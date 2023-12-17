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Куриные яйца в Улан-Удэ не подешевели после пресс-конференции Путина

Куриные яйца в Улан-Удэ не подешевели после пресс-конференции Путина
Общество,  Фото:Pixabay.com
Цены на них по-прежнему поражают воображение
 
По данным Бурятстата, за год – с ноября 2022-го – куриные яйца в Бурятии подорожали на 47,9%, а за месяц – по отношению к октябрю 2023-го – на 4,6%. Такая ситуация сейчас – по всей стране.

Этот продукт первой необходимости, оказавшийся одним из лидеров продовольственной инфляции, в последнее время у всех на слуху и даже стал темой для обсуждения во время недавнего общения президента РФ Владимира Путина с населением и журналистами. Во время прямого эфира 14 декабря россияне поинтересовались у главы государства, откуда взялись такие цены и уж не несут ли яйца «золотые куры». Пенсионеры призвали их «пожалеть».

Путин в ответ заявил, что недавно общался с министром сельского хозяйства (Дмитрием Патрушевым – прим.) и спрашивал, «как у него с яйцами».

- Говорят, что у них всё в порядке. На что я отметил, что у граждан есть проблемы. Рост цен на яйца – 40%. В некоторых местах – и больше. И на мясо куриное. У нас идёт небольшое, но всё-таки повышение доходов, уровня зарплат и так далее, – подчеркнул президент. – Спрос увеличился. Это был относительно дешёвый и популярный белок. Сам с удовольствием яичницу ем. В своё время вообще мог десять (яиц – прим.) сразу с утра навернуть.
 
По словам Владимира Путина, спрос увеличился, а «объёмы производства – нет».

- Вовремя не открыли импорт в должном объёме, – добавил он. – Сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные, и из других стран, Беларуси. Но вовремя не открыли. Решение в декабре должны принять. Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Очень надеюсь на это и приношу извинения на этот счёт. Сбой в работе правительства.
 
Пару недель назад федеральные СМИ писали, что в некоторых субъектах начали ограничивать продажу яиц. В федеральном Минсельхозе тем временем рассказали, как собираются стабилизировать цены.

- Работаем над увеличением объёмов собственного производства яиц и переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты. Рассматриваем вопрос об обнулении импортных пошлин и поставке необходимого объёма из дружественных стран, – цитируют в официальном telegram-канале ведомства министра Дмитрия Патрушева.

Пока же яйца в республике даже не думают дешеветь. Цены на них по-прежнему поражают воображение. Так, за десяток отборных в местных торговых точках сегодня просят от 149 до 169 рублей, а где-то – и 184, первой категории – от 130 до 152, а стандартную упаковку второй категории можно купить за 120-130. Последние сразу сметают с полок.

 
Впрочем, в октябре ценники были ещё выше. К примеру, в улан-удэнских супермаркетах доходило до 200 рублей вместо прежних ста. Подорожание тогда объяснили «дефицитом и повышением цен у поставщиков».
 
Хлеб и яйца – основные продукты, которые едят жители республики. Осенью в Бурятстате рассказывали, что в 2022 году наши земляки тратили на еду в среднем 41,6% своих доходов, или 6825 рублей – на 16,7% больше, чем в 2021-ом.
яйца цены на продукты питания Бурятстат

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