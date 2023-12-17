Жителей Бурятии предостерегли от «предновогодних» мошенников

Перед новогодними праздниками в Бурятии активизируются мошенники, выманивающие деньги у жителей республики. Как уберечься от них, рассказали в МВД по РБ. Первое правило – мыслить критически и относиться с особой осторожностью к любым «крайне выгодным предложениям», которые в это время постоянно встречаются в Интернете.
Во-вторых, следует обдуманно и без спешки подходить к оплате различных счетов, предоставлению доступа или подтверждению личности. Лучше посоветоваться с близкими и родственниками, которые могут предупредить о потенциально мошенническом характере таких действий.
Тщательно проверяйте любые веб-ресурсы с различными «выгодными» предновогодними предложениями. Аферисты частенько создают фишинговые сайты, которые сложно отличить от оригинальных и реальных, принадлежащих крупным компаниям.
Не стоит использовать основные банковские карточки для интернет-покупок и платежей. Не общайтесь по телефону с сомнительными собеседниками и перепроверяйте информацию о «задолженности», блокировке карт и санкционированных платежей исключительно по официальным горячим линиям российских банков либо в офисе финучреждения.
- При любых подозрениях на списание денег или мошенничество нужно немедленно прекратить общение с вызывающими подозрение людьми, бросить трубку и самостоятельно перезвонить в свой банк, – подчеркнули в республиканском управлении МВД.