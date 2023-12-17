Жителей Бурятии предостерегли от «предновогодних» мошенников



Тщательно проверяйте любые веб-ресурсы с различными «выгодными» предновогодними предложениями. Аферисты частенько создают фишинговые сайты, которые сложно отличить от оригинальных и реальных, принадлежащих крупным компаниям.



Не стоит использовать основные банковские карточки для интернет-покупок и платежей. Не общайтесь по телефону с сомнительными собеседниками и перепроверяйте информацию о «задолженности», блокировке карт и санкционированных платежей исключительно по официальным горячим линиям российских банков либо в офисе финучреждения.



- При любых подозрениях на списание денег или мошенничество нужно немедленно прекратить общение с вызывающими подозрение людьми, бросить трубку и самостоятельно перезвонить в свой банк, – подчеркнули в республиканском управлении МВД.



Во-вторых, следует обдуманно и без спешки подходить к оплате различных счетов, предоставлению доступа или подтверждению личности. Лучше посоветоваться с близкими и родственниками, которые могут предупредить о потенциально мошенническом характере таких действий.