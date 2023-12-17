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Севастополь не поддержал войну против бакланов, объявленную в Бурятии

Севастополь не поддержал войну против бакланов, объявленную в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные депутаты выступили против разорения гнёзд этих птиц

В Севастополе не поддержали инициативу депутатов Народного Хурала Бурятии о снятии табу на уничтожение гнёзд больших бакланов. Как сообщал «Байкал-Daily», на сессии республиканского парламента в ноябре законотворцы рассмотрели обращение к министру природы и экологии России Александру Козлову. Речь в нём идёт о регулировании численности пернатых. Но прежде потребуется внести изменения в правила охоты, утверждённые приказом Минприроды РФ № 477 от 24 июля 2020 года.

Авторы законопроекта также намерены просить о содействии госдумовцев от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова и сенаторов Александра Варфоломеева и Вячеслава Наговицына. Докладчиком по вопросу на сессии выступил парламентарий Иннокентий Вахрамеев. Он призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать письмо федеральному министру и большинство выступили «за».

Идею одобряют как минимум в двух российских субъектах – соседнем Забкрае и Татарстане. А вот заксобрание Севастополя оказалось против изменений в вышеупомянутые правила. Об этом сообщили накануне местные СМИ.

Депутаты дали отрицательное заключение с учётом мнения Севприроднадзора. Эксперты считают, что разорять гнёзда нельзя. К тому же до 2014 года эти птицы считались исчезающим видом и значились в Красной книге Бурятии. Сняв табу, республика может вернуть баклана к прежнему статусу, уверены специалисты из Севастополя.
 
В городе-герое, кстати, встречаются большие бакланы. Они частые гости в зимних бухтах. А хохлатый баклан занесён сразу в три Красные книги – Севастополя, Крыма и Росси

Хурал против бакланов

В самом письме к Козлову говорится, что Народный Хурал «выражает серьёзную обеспокоенность» из-за растущего числа бакланов в Бурятии. На Байкале, озёрах в Еравнинском районе, водоёмах в Оке и дельтах нескольких рек, включая Селенгу, Верхнюю Ангару и Баргузин, насчитывается около 49 тысяч особей. Таковы данные государственного мониторинга и научно-исследовательской работы учёных.

Тревогу из-за этого вовсю бьют представители общественности и рыбозаготовители. Птиц обвиняют во всех смертных грехах.

- Их возрастающая популяция на территории республики приводит к оскудению эндемичных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животных и нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории, – гласит обращение. – Из-за погодно-климатических условий и благоприятных факторов – это кормовая база и условия гнездования – достаточно быстрыми темпами идёт активное освоение бакланом рыбных запасов.

По словам авторов инициативы, бакланы поедают ротанов, карасей, окуней, плотву, омуль и щук – причём и мальков, и молодь, и взрослых особей. Каждому в сутки требуется 350-750 граммов рыбы, а птенцам – 350-450. В год получается до 200 тонн.

Кроме того, пернатые угрожают другим птицам и даже людям, поскольку у них имеются паразиты, отмечается в письме. После вскрытия у бакланов обнаружили восемь видов гельминтов. Из-за неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки находиться в границах гнездовых колоний небезопасно, констатируют в НХ. Последние к тому же располагаются в основном на деревьях, которые со временем «отмирают». Почва в таких местах деградирует «под влиянием помёта, гниющих остатков пищи и погибших птенцов», говорится в письме

Регулирование численности баклана не привело к положительным результатам, а потому депутаты предлагают взяться за гнёзда птиц и внести изменения в пункт 62.34 правил охоты, отменив табу на их уничтожение.
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