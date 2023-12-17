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Юные физики Бурятии состязались в научных боях

Юные физики Бурятии состязались в научных боях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Лучшими оказались улан-удэнцы

В Улан-Удэ на базе Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления (ВСГУТУ) прошёл республиканский турнир юных физиков. В нём участвовали 18 команд, состоящих из учеников 9 и 10 классов школ Улан-Удэ и районов Бурятии. В основном – из «инженерных классов» сообщает пресс-служба вуза.

Некоторым участникам пришлось добираться не один день. Например, ученики средней школы № 3 из Таксимо (Муйский район), ехали с севера Бурятии на поезде двое суток, чтобы побороться за звание лучших по физике.

Организаторы турнира – ВСГУТУ, министерство образования и науки Бурятии иУлан-Удэнский авиационный завод.

- Республиканский турнир юных физиков – это лично-командное состязание школьников общеобразовательных и специализированных школ в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях – физических боях, – отметила заведующий кафедрой «Физика» ВСГУТУ, профессор Валентина Ваганова.

По условиям турнира, каждой команде нужно было выполнить исследования по 10 предложенным проблемам и представить результаты. Путем жеребьёвки организаторы определили «докладчиков», «оппонентов» и «рецензентов».

 Турнир проводился по круговой системе – после каждого выступления роли команд менялись. В ходе «боя» оппоненты предлагали одну из тем «докладчикам». Далее после выступления от них требовалось ответить на вопросы оппонентов, а рецензенты делали общий анализ выступлений обеих команд. Заключительным этапом «физического боя» были вопросы и оценки жюри.

Первое место заняла команда «Квазар» школы № 49 города Улан-Удэ. Второе – «Коты Шрёдингера» из Кабанской школы, а третье – «Потенциал» из СОШ № 8 Улан-Удэ.

Победителей и призёров наградили ценными подарками и дипломами. Специальными призами «За волю к победе» отметили команды из Муйского, Окинского и Тункинского районов.

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