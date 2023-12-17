17 декабря

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Бурятии жители села жалуются на «дубак» в квартирах

В Бурятии жители села жалуются на «дубак» в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди заявили, что батареи там еле тёплые

Жильцы одного из домов на проспекте 70 лет Октября в мухоршибирском селе Саган-Нур замерзают в своих квартирах. На днях одна из них поинтересовалась в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», как долго «будет продолжаться дубак».

- Батареи еле тёплые. Ходим в одежде. Спать ложимся – кровать холодная, – пожаловалась сельчанка.

Её возмутило, что за отопление приходится отдавать столько же, сколько обычно, хотя его, по сути, нет, да ещё и переплачивать при этом за электроэнергию, ведь дома теперь постоянно работает обогреватель.

- Летом закрывали котельную на ремонт, но такое ощущение, что стало только хуже. В прошлом году не было такого дубака, как нынче, – отмечают местные.

Температура в квартире – всего 18 градусов. После обследования специалисты выяснили, что причина всему – разрушение межпанельного шва. Из-за этого в жильё поступает холодный воздух.

- Решили экстренно заделать балконные швы. В материал добавят антизамерзайку, чтобы он нормально застыл. Это поможет на время закрыть продуваемый угол, – пояснила исполнительный директор компании, обслуживающей МКД.

В следующем году с наступлением тепла пообещали отремонтировать фасад с утеплением межпанельных швов. Торги уже состоялись. В сильные морозы, по словам руководителя «управляшки», такие работы «нецелесообразны и неэффективны». «Что касается показателей теплоносителя, всё в норме», – добавила она.

холод жалобы отопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Вози вас тут»: Улан-удэнцы требуют призвать к ответу наглых таксистов
«Вози вас тут»: Улан-удэнцы требуют призвать к ответу наглых таксистов
Общество, 17.12.2023
Пассажиров гонят из авто на 30-градусный мороз 
Жителей Бурятии предостерегли от «предновогодних» мошенников
Жителей Бурятии предостерегли от «предновогодних» мошенников
Общество, 17.12.2023
В МВД рассказали, как не попасться на уловки аферистов
Севастополь не поддержал войну против бакланов, объявленную в Бурятии
Севастополь не поддержал войну против бакланов, объявленную в Бурятии
Общество, 17.12.2023
Местные депутаты выступили против разорения гнёзд этих птиц
В Бурятии жители села жалуются на «дубак» в квартирах
В Бурятии жители села жалуются на «дубак» в квартирах
Общество, 17.12.2023
Люди заявили, что батареи там еле тёплые
В Бурятии подорожали ужины в ресторанах, удаление зубов и рытьё могил
В Бурятии подорожали ужины в ресторанах, удаление зубов и рытьё могил
Экономика, 17.12.2023
Стало известно, как и на что изменились цены в республике в ноябре
В Бурятии преступнику смягчили наказание
В Бурятии преступнику смягчили наказание
Общество, 17.12.2023
Суд пошёл мужчине навстречу
В селе Бурятии на время закроют оставшийся без тепла детский сад
В селе Бурятии на время закроют оставшийся без тепла детский сад
Общество, 17.12.2023
Ребятишкам придётся ездить в ДОУ в другие населённые пункты
Бурятские шаманы помолились за детей и беременных
Бурятские шаманы помолились за детей и беременных
Общество, 17.12.2023
Для этого они устроили специальный обряд
В Бурятии пообещали -35 градусов
В Бурятии пообещали -35 градусов
Общество, 17.12.2023
Некоторые районы республики накроет снег
Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Общество, 16.12.2023
Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
Общество, 16.12.2023
Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^