В Бурятии жители села жалуются на «дубак» в квартирах

Люди заявили, что батареи там еле тёплые
Жильцы одного из домов на проспекте 70 лет Октября в мухоршибирском селе Саган-Нур замерзают в своих квартирах. На днях одна из них поинтересовалась в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», как долго «будет продолжаться дубак».
- Батареи еле тёплые. Ходим в одежде. Спать ложимся – кровать холодная, – пожаловалась сельчанка.
Её возмутило, что за отопление приходится отдавать столько же, сколько обычно, хотя его, по сути, нет, да ещё и переплачивать при этом за электроэнергию, ведь дома теперь постоянно работает обогреватель.
- Летом закрывали котельную на ремонт, но такое ощущение, что стало только хуже. В прошлом году не было такого дубака, как нынче, – отмечают местные.
Температура в квартире – всего 18 градусов. После обследования специалисты выяснили, что причина всему – разрушение межпанельного шва. Из-за этого в жильё поступает холодный воздух.
- Решили экстренно заделать балконные швы. В материал добавят антизамерзайку, чтобы он нормально застыл. Это поможет на время закрыть продуваемый угол, – пояснила исполнительный директор компании, обслуживающей МКД.
В следующем году с наступлением тепла пообещали отремонтировать фасад с утеплением межпанельных швов. Торги уже состоялись. В сильные морозы, по словам руководителя «управляшки», такие работы «нецелесообразны и неэффективны». «Что касается показателей теплоносителя, всё в норме», – добавила она.
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Общество, Фото:
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