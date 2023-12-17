В Бурятии жители села жалуются на «дубак» в квартирах

Люди заявили, что батареи там еле тёплые



Жильцы одного из домов на проспекте 70 лет Октября в мухоршибирском селе Саган-Нур замерзают в своих квартирах. На днях одна из них поинтересовалась в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», как долго «будет продолжаться дубак».



- Батареи еле тёплые. Ходим в одежде. Спать ложимся – кровать холодная, – пожаловалась сельчанка.



Её возмутило, что за отопление приходится отдавать столько же, сколько обычно, хотя его, по сути, нет, да ещё и переплачивать при этом за электроэнергию, ведь дома теперь постоянно работает обогреватель.



- Летом закрывали котельную на ремонт, но такое ощущение, что стало только хуже. В прошлом году не было такого дубака, как нынче, – отмечают местные.



Температура в квартире – всего 18 градусов. После обследования специалисты выяснили, что причина всему – разрушение межпанельного шва. Из-за этого в жильё поступает холодный воздух.



- Решили экстренно заделать балконные швы. В материал добавят антизамерзайку, чтобы он нормально застыл. Это поможет на время закрыть продуваемый угол, – пояснила исполнительный директор компании, обслуживающей МКД.



В следующем году с наступлением тепла пообещали отремонтировать фасад с утеплением межпанельных швов. Торги уже состоялись. В сильные морозы, по словам руководителя «управляшки», такие работы «нецелесообразны и неэффективны». «Что касается показателей теплоносителя, всё в норме», – добавила она.



