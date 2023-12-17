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В районе Бурятии ребятишки из многодетных семей не дождутся сладких подарков

В районе Бурятии ребятишки из многодетных семей не дождутся сладких подарков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они оказались «за бортом» из-за единого пособия

Жители Баунтовского района поинтересовались в группе «Баунт-инфо.24/7», почему в этот раз детей из многодетных семей оставили без сладких подарков на Новый год. В отделе социальной защиты населения райадминистрации, в свою очередь, сообщили, что средства на них ранее собирали в рамках специальной акции (возрастное ограничение – 0+).

В 2023-ем сладости к празднику решили вручать ребятишкам с инвалидностью, сиротам, детям участников специальной военной операции и из малообеспеченных семей. А вот многодетные остались «за бортом» из-за единого пособия.
 
- Получающие универсальное пособие семьи за счёт него улучшают своё материальное положение, – заявили в соцзащите. – С учётом этой выплаты очень много семей не являются малообеспеченными, в том числе – многодетные.

Несколько недель назад стало известно, что новогодние мешки со сладостями от Минсоцзащиты РБ не будут раздавать и маленьким жителям республики, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поскольку родителям оказывают ряд мер соцподдержки, включая вышеупомянутую, деньги на презенты для них из республиканского бюджета выделять не стали.
 
К слову, закона, обязывающего регионы делать такие подарки, на федеральном уровне нет. Это сугубо инициатива местных властей, которая регулируется региональными нормативными актами.
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