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В Бурятии преступнику смягчили наказание

В Бурятии преступнику смягчили наказание
Общество,  Фото:Pixabay.com
Суд пошёл мужчине навстречу

Житель Бурятии обратился в суд с ходатайством о смягчении наказания. Мужчина, которого за преступление отправили за решётку, попросил заменить оставшийся срок принудительными работами. Он заявил, что, находясь в колонии, сделал выводы, раскаялся в содеянном и твёрдо встал на путь исправления. А ещё частично возместил ущерб потерпевшему и теперь ведёт законопослушный образ жизни.

Служители Фемиды, изучив все представленные материалы и учтя мнение руководства исправительного учреждения, ходатайство удовлетворили. Теперь мужчину вместо лишения свободы ждут принудительные работы. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».
суд принудительные работы

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