В Бурятии более трёх тысяч раз раздали дальневосточные гектары



Вскоре после того, как Бурятию и соседнее Забайкалье включили в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), у местных жителей появилось право на так называемый дальневосточный гектар. Речь о ста бесплатных сотках земли в любом регионе Дальнего Востока, распоряжаться которыми каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство.



Единственное обязательное условие – начать осваивать участок в течение пяти лет. Затем его разрешат оформить в собственность или длительную аренду почти на полвека.



Во время недавнего прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) глава Минимущества РБ Дмитрий Булнаев сообщил, что с начала действия программы в Бурятии заключили 3168 договоров. Заявки продолжают поступать.



- Дальневосточные гектары в республике получают и из других регионов, – подчеркнул Дмитрий Булнаев. – Есть востребованность, есть интерес. Программа популярна и, в первую очередь, всё-таки у местных жителей – она больше направлена на то, чтобы люди, проживающие в Бурятии, работали на своей земле.



Населению Бурятии и Забайкальского края бесплатные гектары начали раздавать летом 2019-го. С февраля 2020-го это распространилось на всех дальневосточников, а с августа того же года – на всех россиян и переселенцев. В РБ наиболее востребованы земли в Кабанском, Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Селенгинском районах.