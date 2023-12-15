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В 2024 году в центре Улан-Удэ начнётся строительство школы на 760 учеников

В 2024 году в центре Улан-Удэ начнётся строительство школы на 760 учеников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На строительство предусмотрено 800 миллионов рублей из федерального бюджета

В следующем году в центральной части Улан-Удэ стартует строительство школы на 760 мест. Это будет пилотный проект реализация, которого начнётся в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В ближайшее время приступят к проектированию объекта. Напомним, также в рамках программы возведут порядка 200 тысяч квадратных метров нового жилья и различные соцобъекты.

Площадка под строительство будущего учреждения в центре города уже определена. Она будет располагаться в северной части: по улицам Банзарова, Смолина, Свободы и Кузнечная.

- Школа большая, на 760 мест. Земельный участок для строительства потребуется порядка 2 гектаров. Плюс он должен быть ровный, без каких-либо строений, которые невозможно демонтировать. Например, рядом с объектами культурного наследия такую школу точно не получится разместить, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.

Таким образом, компания ПИК определила 18 домов жителей, которых планируют расселить первыми и освободить участок для строительства школы. На собраниях, которые пройдут 20, 21 и 22 декабря, лично с каждым собственником обсудят, как и на каких условиях они готов переехать.

- Внизу нашей территории, определённой под КРТ будет своего рода образовательный кластер. Там неподалеку от школы будут расположены межвузовский кампус, Национальный музей и театр «Байкал». Всё это обусловлено тем, что на этом участке есть ограничения по высотности. Предполагается, что эти объекты будут трёх- или четырёхэтажные и не будут собой закрывать собор и объекты культурного наследия, -добавил Зана Тумуров.

Из федерального бюджета уже выделили средства в размере 800 миллионов рублей на строительство школы.

Помимо школы, на этой территории планируется возвести поликлинику на 140 посетителей и детсады на 475 воспитанников. Построят здания для театра «Байкал» и Национального музея, появится межвузовский кампус международного уровня на 2500 студентов. Таким образом вся социальная инфраструктура будет в шаговой доступности от жилых домов.

Проект комплексного развития входит в мастер-план по обновлению Улан-Удэ, который весной одобрил президент России Владимир Путин.

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