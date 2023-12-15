В Улан-Удэ МУП «Управление трамвая» отметило 65-летний юбилей

Предприятие признано одним из лучших в России



15 декабря в Улан-Удэ МУП «Управление трамвая» отметило свой 65-летний юбилей. Праздничный концерт прошёл в колледже искусств имени Чайковского.



Мероприятие посетили сотрудники предприятия, а также ветераны предприятия.



- Благодарю весь дружный коллектив за добросовестный труд, верность профессии и хорошую работу. Полгода назад был составлен рейтинг трамвайных предприятий России независимыми экспертами. По данному рейтингу наше предприятие заняло второе место в России. Самый высокий рост пассажиропотока в РФ – это в Улан-Удэ. Он увеличился на 40%. Наше предприятие развивается и востребован нашими пассажирами. Пять лет назад у нас появились 15 новых трамваев «Львёнок», которые украсили город и которые полюбили горожане. Наше предприятие самое первое в стране, кто начал эксплуатировать трамвайные вагоны нового поколения, - сказал директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.



За 2023 год количество перевезённых пассажиров в МУП «Управление трамвая» составит около 21 млн человек. По сравнению с 2015 годом пассажиропоток увеличился в два раза – тогда было 11 млн человек, отметил Санжанов.



В первую очередь, на значительный рост пассажиропотока повлиял пересадочный тариф, а также льготные проездные для школьников и пенсионеров.



Концерт в честь юбилей прошёл в праздничной атмосфере. На сцене выступали хореографические ансамбли и народные артисты Бурятии.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил предприятию сертификат на сумму в 200 тысяч рублей. «Распоряжайтесь с ними так, как считаете нужным», - добавил он. Кроме того, градоначальник наградил лучших сотрудников нагрудными знаками «За отличие в службе».



От имени Улан-Удэнского горсовета депутатов выступил председатель комитета городского хозяйства, ЖКХ и транспорта Сергей Бурдиков.



- Страшно и подумать, ещё пять лет назад всерьёз вносились предложения автолюбителями о том, чтобы закрыть полностью трамвайное движение. Очень дорого содержать не только трамваи, но и всё рейсовое хозяйство. Спасибо главе Бурятии и мэру, что приняли решение не только не закрывать, но и развивать трамвай. Тогда и были закуплены 15 новых «Львят», которые и сейчас украшают наши дороги. За пять лет мы полностью привели в порядок все трамвайные остановки. Все они расширены. Благодаря этому мы имеем право приобретать трамваи большей вместимости. Приличный рост пассажиропотока позволяет лучше обеспечить свою экономику, соответственно, активно развиваться, - сказал Сергей Бурдиков.







Официально МУП «Управление трамвая» было основано 16 декабря 1958 года. Именно в этот день на улицы выехал самый первый городской пассажирский электропоезд. На сегодня в депо находятся 73 единицы пассажирского подвижного состава и девять единиц специальных трамваев (снегоочистители, вагон-сетеизмеритель, спецвагон с компрессорной установкой и сварочным аппаратом для ремонта пути и т. д.).



По будним дням на рейсы выходят 48 вагонов по шести маршрутам.

