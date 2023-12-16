В Бурятии беременным приходится ездить на скрининги из района в Улан-Удэ

В Тунке не оказалось перинатологов
Жительницы Тункинского района поинтересовались, почему в райцентре – селе Кырен – нет специалиста по УЗИ. Как выяснилось, на скрининги будущим мамам приходится ездить в Улан-Удэ или в Слюдянку в соседней Иркутской области. В группе «Тунка-инфо.24/7» спрашивают, что делать беременным, у которых нет такой возможности.
В Тункинской центральной районной больнице (ЦРБ) заявили, что узисты в Кырене есть – в отличие от перинатологов. Именно они контролируют развитие плода и состояние женщины во время беременности.
- Женщин для скрининга направляют в Улан-Удэ по утверждённой маршрутизации, при необходимости – на санитарном автотранспорте ЦРБ. Обследование бесплатное, – отметили в медучреждении.
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