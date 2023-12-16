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В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию

В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юные фигуристы посоревнуются в одиночном катании

С 25 по 26 декабря в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по фигурному катанию на коньках. Соревнования проведут на ледовой арене «Ice Метр».

К участию допускаются спортсмены Улан-Удэ, Бурятии и субъектов Российской Федерации. Соревноваться в одиночном катании будут мальчики и девочки 6-8 лет, 9-12 лет, юноши и девушки 13-17 лет и юниоры и юниорки до 19 лет.

Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят грамотами, медалями и памятными подарками.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия первенство Бурятии фигурное катание спорт

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