В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов

Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак
Жители Баргузинского района рассказали, что знак ограничения максимальной скорости до 30 км/ч на дороге у районного центра испортили неизвестные. Кто-то написал там «60». Это ввело в заблуждение автомобилистов.
- Со стороны заправки знаков нет. С какой допустимой скоростью всё-таки можно ехать? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7» и попросили дать разъяснения по этому поводу.
В Минтрансе РБ сообщили со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор», что дорожный знак «Ограничение скорости», повреждённый вандалами, оперативно заменят.
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