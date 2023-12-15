В районе Бурятии открыли модернизированную школу искусств

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Храм детского искусства в посёлке Усть-Баргузин вновь принимает своих воспитанников



Сегодня, 15 декабря, в Баргузинском районе Бурятии для состоялось торжественное открытие после модернизации Усть-Баргузинской детской школы искусств.



Здание 1967 года постройки никогда не подвергалось таким масштабным преобразованиям, пока в апреле этого года здесь не начались строительные работы. На эти цели было выделено более 17 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. За несколько месяцев ДШИ преобразилась до неузнаваемости, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



В учреждении отремонтировали кровлю, стены, потолки, полы, систему отопления, энергоснабжения и пожарной сигнализации, установили видеонаблюдение, отремонтировали фасад здания. Переоборудован хореографический зал, зал для академических концертов и тамбуры. Установка новых пандусов даёт возможность посещать мероприятия и занятия, проводимые в школе, учащимся и жителям посёлка с ограниченными возможностями.



- Ремонт завершился ещё в сентябре, и дети приступили к обучению. После капитального ремонта у нас увеличилось количество учащихся, все больше внимания получили со стороны родителей и детей. Все с удовольствием к нам идут учиться, ну а мы рады принимать. Спасибо всем! – отметила Светлана Гаськова, директор ДШИ.



В этом году значительно увеличилось количество обучающихся в Усть-Баргузинской ДШИ – до 137 человек. Дети обучаются по шести направлениям: фортепиано, гитара, музыкальный фольклор, хореография, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.



- Больше всего мне понравился обновлённый зал хореографии. В кабинетах стало очень просторно и светло, поменялся эстетический вид, мне очень нравится наша музыкальная школа, - поделился ученик 7 класса Никита.



