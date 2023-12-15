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В Бурятии наградили мастеров по выделке овчины

В Бурятии наградили мастеров по выделке овчины
Общество,  Фото:РЦНТ
Также отметили победителей конкурсов одежды из овечьей шкуры и изделий из овечьей шерсти

Республиканская выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Бурятии «Дулаан Шэмэг» («Тёплая красота», 6+) прошла в художественном музее им. Сампилова в Улан-Удэ. На ней были представлены работы более 20 мастеров из Джидинского, Хоринского, Баргузинского, Тарбагатайского, Иволгинского районов республики, Улан-Удэ, Забайкальского края, Шэнэхэнского землячества.

13 декабря состоялось торжественное открытие выставки. После приветствий начался показ одежды из овечьей шерсти. Так, были представлены коллекции традиционной одежды Шэнэхэнского землячества, авторская коллекция Уржин Бадмаевой и её учеников при Сангхе России, изделия из войлока театра моды Хоринской детской школы искусств (руководитель – Улзыма Ванзатова), коллекция «Пески времён» дизайнера Светланы Банзаровой (театр моды «Вдохновение» с. Кудара-Сомон Кяхтинского района). В рамках показа были представлены лыжные костюмы и куртки из овечьей шерсти и войлока, изготовленные учащимися средних школ районов республики (руководитель проекта – Баярма Митупова) из шерсти овец проекта «Социальная отара» Иволгинского дацана.

Кроме этого, в ходе выставки прошли творческие встречи с мастерами республики и награждение призёров конкурсов. Так, в конкурсе мастеров по выделке овчины дипломом лауреата I степени награждена Жаргалма Очиржапова (Хоринский район), дипломом лауреата II степени – Долгор Пунцукова (землячество шэнэхэнских бурят) и диплом лауреата III степени – Мацзигэма (землячество шэнэхэнских бурят).

В конкурсе по изготовлению бурятской традиционной одежды из овечьей шкуры диплом лауреата I степени вручён - Мацзигэме (землячество шэнэхэнских бурят), диплом лауреата II степени – Хамусужун (Забайкальский край) и диплом лауреата III степени – Сэсэгме Балдановой (г. Улан-Удэ).

В конкурсе изделий из овечьей шерсти диплом лауреата I степени у Долгор Пунцуковой (землячество шэнэхэнских бурят), диплом лауреата II степени – Людмила Ринчинова (Хоринский район), диплом лауреата III степени у Мыдык Дашипильчиновой (Иволгинский район).

Специальным дипломом «За оригинальность художественной подачи» отмечена коллекция «Белое золото» театра моды «Вдохновение» (модельер – Светлана Банзарова).

Всем призёрам вручены денежные премии от министерства культуры Бурятии. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия выставка конкурс овчина

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