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В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых

В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых
Общество,  Фото:pixabay.com
Редкими в этом году были имена Намсан, Намина и Севара

В Забайкальском крае проанализировали, какие имена для новорождённых за одиннадцать месяцев стали самыми популярными, а какие – редкими. Артём, Матвей, София и Ева неизменно который год держат тройку первенства по популярности. В списке самых редких по-прежнему много национальных имён.

Среди мальчиков в тройку лидеров вошли Артём, Матвей и Михаил. Девочек по-прежнему чаще всего называют именами: София, Ева и Варвара.

Редкими в этом году оказались имена среди девочек: Мыдыгма, Вельмира, Адьяна, Намина, Ананда, Янжина, Заята, Севара, Дайана, Мила. Тёзок среди ровесников в Забайкалье не встретят Сайнсак, Намсан, Бальчин, Еши, Жигмит, Лубсан, Эдир, Базыр, Баясхалан, Гавриил. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Ранее «Байкал-Dailу» сообщал, какие самые редкие и самые популярные имена давали в этом году родителям детям в Бурятии. 
Забайкальский край имена новорожденные ЗАГС

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